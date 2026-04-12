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連續扳倒上屆金銀牌　文化大學陳思羽、李昱諄霸氣封后

▲文化大學李昱諄(第一名圖左)、陳思羽(第一名圖右)榮獲桌球公開女雙冠軍。（圖／全大運辦公室提供）

▲文化大學李昱諄(第一名圖左)、陳思羽(第一名圖右)榮獲桌球公開女雙冠軍。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

115年全國大專校院運動會桌球賽事，女雙戰場迎來最終高潮！由擁有豐富國際賽經驗的「奧運三朝元老」陳思羽，搭檔曾奪下WTT常規挑戰賽女雙冠軍的李昱諄，兩人代表文化大學強勢出擊。她們先是在四強賽力退上屆亞軍清華大學組合，接著於冠軍戰以總局數3比1擊敗尋求衛冕的彰化師大簡彤娟與鄭先知，霸氣封后。

回顧文化大學的奪金之路，挑戰性相當高。在四強賽中，她們強碰上屆銀牌得主清華大學鮑起華與劉聿兒。清大組合在晉級八強的過程中曾展現強大宰制力，以直落三輕鬆過關；但面對實力堅強的文化大學，卻一路遭到壓制。陳思羽與李昱諄全場掌握主動權，以11比6、11比6、11比3，直落三懸殊比分，粉碎了清華大學重返決賽的希望。

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來到備受矚目的冠軍戰，文化大學迎戰的是挾帶114年全大運金牌光環的彰化師大組合簡彤娟與鄭先知。首局雙方即展開激烈廝殺，比分一路緊咬，最終由文化大學在驚濤駭浪中以12比10搶下好彩頭。

第二局陳思羽與李昱諄乘勝追擊，以 11:6 率先取得聽牌優勢。退無可退的彰師大組合，在第三局展開強烈反撲，以11比3的比分扳回一城。但在關鍵的第四局，文化大學雙姝迅速回穩、重拾國際大賽的節奏，穩紮穩打以11比6關門成功，以總局數3比1擊退強敵，將女雙金牌完美收入囊中。


 

關鍵字： 全大運桌球文化大學陳思羽李昱諄

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