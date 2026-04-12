野獸引退有懸念？　林志傑談「再戰一年」：再想一下吧

記者杜奕君／台北報導

「野獸」林志傑12日晚間正式舉行引退儀式，台北富邦勇士球團連兩天於台北小巨蛋湧入13500位球迷，爭睹林志傑引退賽風采。富邦「二董」蔡明興甚至公開喊話，希望林志傑再戰1年，只要答應就馬上續約。對此，林志傑表示，「謝謝二董對我的信任與肯定，但還是不要啦，讓我再想一下！」

▲林志傑引退賽賽後儀式與富邦金控董事長蔡明興合照。（圖／記者李毓康攝）

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林志傑引退賽連兩天在小巨蛋擠進爆滿球迷，晚間引退儀式更是充滿感動、歡笑與淚水，林志傑也說，「很慶幸自己能打到這個年紀，堅持下來很開心，也很享受這兩天球迷給我的熱情。」

另外，對於退役後即將接任勇士「副領隊」一職，林志傑則表示，「目前都還沒想法，後續還要再討論，會是怎麼樣的形式，都還要去和球團討論。」

至於「二董」蔡明興喊話表示，「志傑，你答應的話，我們馬上續約！我們隨時歡迎他，想再打球的時候，隨時可以回來，這是我們跟他共同的約定！」

林志傑在引退儀式過後的記者會上則笑說，「不要啦，想一下吧！也謝謝二董對我的信任與肯定。盡量想，這是不好回答的問題。」

▲林志傑引退儀式露出燦爛笑容。（圖／記者李毓康攝）