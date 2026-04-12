讓二追三不可思議大逆轉摘金！台體蘇珮綾粉碎北市大鄭樸璿連霸夢

▲臺灣體大蘇珮綾「讓二追三」大逆轉，擊敗鄭樸璿勇奪公開女單金牌。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

115年全國大專校院運動會桌球公開女生組單打賽事迎來最終章！臺灣體大好手蘇珮綾，在決賽中展現韌性，克服局數0比2的絕對劣勢，以總局數3比2上演「讓二追三」的絕地大反攻，硬生生粉碎北市大學鄭樸璿的連霸美夢，強勢奪下女單后冠。

昨日的賽事中，尋求衛冕的北市大學鄭樸璿，以及甫率領國立體大奪下女團金牌的黃愉偼，雙雙以直落三姿態強勢晉級。然而，代表臺灣體大的蘇珮綾同樣絕非省油的燈。在晉級之路上，蘇珮綾憑藉著國際賽洗禮出的沉穩應戰能力，碰上狀態正值高點的強敵黃愉偼。面對黃愉偼首局的猛烈攻勢，蘇珮綾雖先以9比11讓出，但她迅速調整節奏，隨後以11比7、11比9、11比7連下三城，總局數3比1後來居上逆轉收下勝利。

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挾帶著擊退強敵的氣勢，蘇珮綾在冠軍戰迎來尋求衛冕的北市大鄭樸璿。開賽初段，經驗豐富的鄭樸璿展現出強大的宰制力，憑藉犀利的落點與強悍進攻，以11比7、11比4連下兩城，迅速將蘇珮綾逼入無路可退的絕境。

▲北市大學鄭樸璿連霸夢碎，遭蘇珮綾逆轉以銀牌作收。（圖／全大運辦公室提供）

然而，面對0比2的落後，蘇珮綾展現抗壓力。她在第三局冷靜改變戰術節奏，成功找到破解鄭樸璿防線的方法，先以11比5扳回一城。找回自身節奏的蘇珮綾，在第四局乘勝追擊，雙方陷入激烈的高壓拉鋸，最終蘇珮綾以11比8驚險拿下，硬是將戰局逼入決勝的第五局。進入定生死的第五局，氣勢已經徹底倒向蘇珮綾。面對尋求連霸的對手，蘇珮綾越打越果決，最終以11比7穩穩收下勝利，完成了這場不可思議的逆轉勝。