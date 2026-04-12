催淚！野獸引退12秒最後倒數　「球員」林志傑正式揮手告別

記者杜奕君／台北報導

永遠的12號「野獸」林志傑，12日晚間正式舉行引退儀式，台北富邦勇士球團也宣布未來他將成為球隊「副領隊」，繼續扮演精神領袖角色。引退儀式充滿淚水、歡笑與感動，最終也在象徵其專屬背號的12秒倒數後，林志傑錦旗高升於勇士主場，也在全場球迷吶喊林志傑情況下，野獸正式揮手象徵告別球員生涯。

▲林志傑正式舉行引退儀式，向球員生涯告別。（圖／記者李毓康攝）

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台北小巨蛋連續兩天湧入13500位球迷，爭睹林志傑引退賽風采，勇士也相當爭氣的拿下2連勝，為林志傑引退儀式揭開完美序幕。

雖然今日賽前見到「傑爸」開球就忍不住激動落淚，但林志傑在引退儀式上，並未有太大情緒波動，而是逐一感謝球員階段的每個隊友、教練以及家人還有球迷們的力挺。

最後引退儀式也在象徵林志傑背號的12秒倒數後，林志傑揮手向球迷告別，也象徵正式於球員身分「謝幕」。

林志傑表示，「感覺解放了這幾天複雜的心理，很感謝這兩天到場的球迷們，可能也有沒進場的球迷，都謝謝他們，也謝謝這幾天媒體朋友們，盡量把我拍好看點。」

林志傑笑說，「傑爸開球，心裡都是情緒複雜，會一直有很多想法，當下看到家人很安心，最熟悉的家人與爸爸，感覺很溫暖，心裡就會有這種情感出來，好險後面有hold住，否則開賽哭這麼慘很奇怪。雖然今天比賽很艱難，但還是贏得勝利，大家很堅持、不放棄，贏得此戰，感謝我的隊友與教練們。」

▲林志傑從富邦集團董事長蔡明忠手中接下副領隊聘書。（圖／記者李毓康攝）