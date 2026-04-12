陳念琴亞錦賽摘金解密！5週減6公斤不減戰力　歐洲開發「新武器」制亞洲猛獸

▲拳擊好手陳念琴、黃筱雯、林郁婷以及郭怡萱。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

中華民國拳擊協會12日於凱達大飯店舉行理監事會暨春酒，理事長許明杰親自頒發獎勵金，表揚在亞錦賽表現優異的林郁婷、陳念琴、黃筱雯與郭怡萱等4名女將。其中在亞錦賽力克強敵摘金的「拳擊女王」陳念琴，賽後大方分享此次奪魁的三大關鍵利器，並透露為了應付這群「亞洲猛獸」，她如何在5週內科學減重6公斤，並成功開發出抗衡北韓選手的第二武器。

陳念琴今年1月底至2月中遠赴歐洲進行為期3週的移地訓練。她觀察到，歐洲選手打法強硬，偏好高強度的身體衝撞而非細膩技術，這段經驗成了她奪金的基石。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「在歐洲跟她們打技術沒什麼成就感，因為她們就是一直衝。所以我學會了如何在高強度衝撞中維持技術。」陳念琴表示，這項特訓讓她在亞錦賽決賽面對打法同樣「強硬且奇怪」的朝鮮選手時，即便在第一回合陷入近身纏鬥，也能迅速轉換戰術。她笑稱：「當大家回來跟你玩技術，你還有第二套衝撞武器去對抗，對手會突然拿你沒轍。」

除了技術層面，陳念琴此次在減重上也展現極高的自律，她坦言過年期間因吃得太豐富，體重一度飆升，但在營養師的指導下，陳念琴開始了精確的「按表操課」。後期她甚至親自下廚製作水煮餐，以確保攝取熱量足以支撐高強度訓練。陳念琴自豪地說：「一般降體重一定會影響訓練表現，但我這次完全沒有影響，降了快6公斤，這是我在營養管理上的大成功。」

▲拳擊好手陳念琴。（圖／記者蔡厚瑄攝）

面對亞運年亞洲各國「猛獸」出閘，陳念琴選擇以放鬆的心態應戰。她透露每場比賽前會反覆觀看情蒐影片，特別是針對決賽的朝鮮對手。

陳念琴回憶決賽關鍵時刻，當感受到對方在第一回合試圖進行抱摔干擾時，第二回合她隨即調整「我不打了，我讓你打。」這項策略成功引誘對手違規並遭到裁判警告，她隨即抓住機會拉開優勢，將金牌帶回台灣。

奪下亞錦賽金牌後，陳念琴並未鬆懈，她與教練團已達成共識，今年將效法「奧運準備模式」進行備戰，規劃2場重點比賽、2場移地訓練，最後亞運前在閉關訓練。「希望在亞運前可以開發出更多秘密武器，讓對手更難捉摸。」陳念琴強調，亞錦賽只是檢驗，最終目標是年底的名古屋亞運。