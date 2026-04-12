完美執行平野必拿先制分指令！　陳俊秀開轟還讚兄弟團隊意識高

▲陳俊秀炸裂。（圖／中信兄弟）



記者胡冠辰／桃園報導

中信兄弟今日14比4痛擊樂天桃猿，此役在首局敲出關鍵3分砲、獲選單場MVP的重砲陳俊秀，賽後不僅將勝利歸功於教練團明確的策略與全隊的努力，更點出兄弟「凝聚力很強」的球隊文化，強調在戰績不佳時，大家更要互相Cover。

針對總教練平野惠一賽前下達「必拿先制分」的搶分指令，首局在得點圈有人時站上打擊區，陳俊秀果斷一棒將球送出大牆。

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談到當下的想法，他表示：「就是一直告訴自己，這一場一定要拿下來！哪怕只有一分，就是要先得分給對方有壓力，我們一定要比他們早先得分。」

面對過去壓制力不錯的樂天先發洋投艾菩樂，兄弟打線今天徹底爆發；陳俊秀透露，教練團給的方向非常明顯，大家在策略上都很穩定，「每一次的出棒都不只是為了一次揮擊，下一顆球大家都在研究對手。」

兄弟近期歷經6連敗大低潮，身為資深學長的陳俊秀與王威晨等人，也常適時給予年輕學弟「心靈雞湯」。

陳俊秀提及，其實大家就是互相幫忙，「有時候自己當下比較沒辦法感受到盲點，旁邊看的人可能會覺得『欸，你怎麼跟之前不太一樣』，大家都會互相提醒，我覺得這樣子的團隊意識很高。」

面對網路上龐大的球迷關注與戰績壓力，陳俊秀坦言一定有感，「兄弟球迷特別多嘛，所以我覺得大家都要互相去cover，不是一個人打不好就放著，旁邊的人都要一起想辦法去幫忙。」

他更提到，以前在對手陣營看兄弟，就覺得這是一支凝聚力很強、團隊意識很大的球隊，「大家一起一步一步慢慢走。」