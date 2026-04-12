快訊／林志傑正式引退大秀招牌野獸怒吼　向球迷喊話：我很愛你們！

▲林志傑引退儀式圓滿落幕，野獸正式告別球員身份高掛球鞋。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

「野獸」林志傑12日正式舉行引退儀式，富邦球團大董蔡明忠、二董蔡明興也正式宣布，林志傑退役後將轉任勇士副領隊，持續扮演球隊精神領袖。林志傑在引退致詞時也表示，「我覺得回來打球這件事非常對，球迷也跟著我變老了，沒有你們就沒有野獸。」隨後林志傑更秀出招牌怒吼，向全場球迷高喊「我很愛你們！」

林志傑在引退儀式致辭時表示，「真的非常緊張，從開賽就在想著這一環節，謝謝球迷來到現場，參加我的引退賽與引退儀式，真的謝謝你們！」

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林志傑也說，「籃球生涯這麼長的時間，謝謝蔡承儒與許晉哲找回回來，我已經37歲了，很想念家人，在他們很小的時候，陪他們的時間都很短。我覺得回來的這個決定，我做得非常對，也和富邦勇士的隊友們完成了冠軍3連霸。」

隨後林志傑也回憶，「在台啤的階段，閻哥、黑哥，帶過我的教練們，讓我的開火權這麼多，才會有這頭野獸出現。我要感謝在中華隊期間，雖然在國際賽沒有表現這麼穩定，仍能和這麼多的好隊友學習，我們也在2013年亞錦賽打出了好成績。」

林志傑坦言，「在CBA期間，花了很多努力，包括技術、身體以及心態的提升，會有懷疑自己的時刻，我就不去想那麼多，往死裡去練，調整自己到最好的狀態。體能的狀態會下降，但我仍堅持重量訓練，因為你付出，才能在球場上和對手競爭，我就是非常不認輸的球員，我很喜歡接受大家的挑戰，雖然和年輕球員的年紀都差一、兩輪。」

最後林志傑也不忘感謝球迷，他表示，「就像我爸說的，要知恩、感恩，做人要低調、謙虛，球迷也跟著我變老了，也有小孩了，恭喜你們，希望你們的心還是永遠年輕，謝謝你們一路相挺我這麼久，沒有你們就沒有永遠的野獸，謝謝你們！」

林志傑也向最親愛的家人喊話表示，「謝謝爸媽養育我長大，我在家也是常常擺臭臉，在這裡跟我的家人、爸媽說聲對不起。老爸、老媽永遠愛你們呦！我可愛的老婆與4個可愛的寶貝，以後爸爸會多陪伴你們，但你們不要惹我生氣喔！」

最後，林志傑也秀出招牌雙手握拳「野獸怒吼」，向全場球迷高喊，感謝你們謝謝，我很愛你們！並和所有球員時期戰友、教練合影留念，包括台籃「黃金世代」成員如楊哲宜、陳信安、田壘、曾文鼎、呂政儒、陳世念以及洪志善等人，都到場與林志傑相見歡。

最後，引退儀式在倒數12秒後，將林志傑12號錦旗正式高升於勇士主場，並在全場球迷高喊林志傑之下，林志傑正式揮手離場，也象徵野獸世代正式告別台籃舞台。

▲林志傑引退致詞並未落淚，也秀出招牌野獸怒吼感謝球迷。（圖／記者李毓康攝）