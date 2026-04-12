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27分大逆轉！ 霍爾曼32分擊潰攻城獅　夢想家打破聯盟紀錄

▲福爾摩沙夢想家27分大逆轉新竹御嵿攻城獅。（圖／TPBL提供）

▲福爾摩沙夢想家27分大逆轉新竹御嵿攻城獅。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL福爾摩沙夢想家今日於客場展現強大韌性，在最多落後27分的情況下，憑藉洋將霍爾曼狂轟32分、16籃板的帶領下，最終以94比85逆轉擊敗新竹御嵿攻城獅，此役更打破聯盟史上最大逆轉分差紀錄。

開賽後，主場作戰的攻城獅火力全開，雖然核心洋將德魯因背部不適缺陣，但蔡宸綱在第二節外線爆發，帶領攻城獅一度取得27分的大幅領先，半場結束時以64比44領先。

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然而易籃後戰況風雲變色，夢想家找回攻防節奏，下半場將攻城獅的得分限制到僅剩21分。夢想家在第三節發動猛烈反撲，單節打出30比11的攻勢，將比分縮小至1分差。第四節讀秒階段，夢想家發揮禁區優勢並多次造成對手打鐵，最終完成這場驚人的大反攻。

本場比賽夢想家從27分落後反敗為勝，正式超越去年1月19日新北國王落後22分的逆轉紀錄，刷新聯盟史上最大逆轉分差。巧合的是，這兩次紀錄的苦主皆為攻城獅。

夢想家主將蔣淯安賽後指出，團隊在上半場確實未能找到節奏，但在落後時展現了難得的耐心，「我們不會在外線急於出手快速追分，而是一球一球慢慢追，這是我們進步的地方。」他強調，比起連勝或連敗，球隊更看重「一場一場來」的穩定性。

▲福爾摩沙夢想家蔣淯安。（圖／TPBL提供）

▲福爾摩沙夢想家蔣淯安。（圖／TPBL提供）

儘管遭到逆轉，攻城獅總教練威森仍對球員的拼勁感到驕傲：「在少了德魯的情況下，球員們依舊展現韌性，對決聯盟前二的強隊也沒有放棄。」今日攻下19分15籃板的洋將馬力為全隊表現最優，蔡宸綱也表示自己在下半場遭遇防守壓迫，是未來轉型的重要課題。

▲蔡宸綱今日拿下8分2籃板4助攻。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

▲蔡宸綱今日拿下8分2籃板4助攻。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

場外部分，攻城獅「MUSE純愛俱樂部」主題週最終日吸引5,541位獅紫軍進場，17位慕獅女孩（MUSE Girls）的分組表演成為視覺焦點。在戰績與女孩魅力的加持下，單日官方商品銷售額突破120萬元，主題限定球衣、女孩卡等商品皆全數完售，展現了攻城獅強大的主場吸金能力。

▲慕獅女孩韓援李藝斌攜手吉祥物瑞迪擔任今日值班經理。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

▲慕獅女孩韓援李藝斌攜手吉祥物瑞迪擔任今日值班經理。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

關鍵字： 標籤:夢想家攻城獅逆轉霍爾曼TPBL

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