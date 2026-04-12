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黃韋盛猛打賞！曝火燙手感靠冥想　大讚學長超暖「摸頭殺」灌雞湯

記者胡冠辰／桃園報導

中信兄弟今天14比4大勝樂天桃猿，痛快斬斷近期的6連敗陰霾，開季至今打擊手感火燙的黃韋盛，此役繳出4打數3安打的「猛打賞」表現，賽後打擊率飆升至0.394。

賽後談到如何維持絕佳狀態，他透露除了每天規律的訓練，還會透過「冥想」來幫助肌肉記憶；同時他也感性提及，在球隊連敗低潮期，多虧了學長們的「心靈雞湯」與溫暖舉動，才讓年輕球員挺過壓力。

開季以來打擊表現十分亮眼，黃韋盛謙虛表示，並沒有特別去做什麼練習，而是每天維持一樣的訓練，並將教練團指導的運用身體方式帶入比賽中。

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隨後他更分享了自己獨特的調整秘訣：「打完比賽的時候會用一些冥想的感覺，幫助自己讓肌肉去記憶、記住好的感覺。」

▲中信兄弟黃韋盛。（圖／中信兄弟）

▲中信兄弟黃韋盛。（圖／中信兄弟）

剛經歷進職棒以來球隊最低迷的階段，黃韋盛坦言，連敗期間當然會感到失落與沮喪，「因為想要贏啊！自己如果有表現好，好像球隊沒有贏也開心不起來，感覺沒有真的幫助到球隊。」

不過他透露，球隊整體的氛圍並沒有因此跌入谷底，這都要歸功於隊上學長們的帶領；「學長他們還是把我們hold著，告訴我們壓力不是我們年輕人在扛。」

黃韋盛提到，團隊會進行密切的小開會，分享一些勵志的觀念，讓大家在迷惘時有方法面對，「不要那麼早就放掉，不要一直低頭，低頭的話結果不會好，在場上就是勇敢去拚！」

被問到是哪些學長常幫大家「灌雞湯」，黃韋盛點名了陳俊秀、王威晨、詹子賢以及王政順等人；「其實全部都會啊！雖然就是簡單的一句『加油』，但在真正低潮的時候，可能一個擁抱，或是一個摸頭、摸頭殺的感覺，對我們來說都會有很大的幫助。」

首局黃韋盛在得點圈有人時率先敲安建功，隨後陳俊秀補上3分砲震撼桃猿；談到當下的感覺，黃韋盛表示，其實自己每一天都有能贏球的感覺，即使棒球比賽充滿變數，站上打擊區時就是專注控制好自己能做的事，「我相信保持這樣的感覺，不用去想結果，壓力就不會那麼大，好的表現自然就會出來。」

關鍵字： 樂天桃猿、棒球、中華職棒、中信兄弟影音

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