江忠城傷退！　陳冠穎「臨危受命拆彈」獲平野大讚

記者胡冠辰／桃園報導

中信兄弟12日以14比4大勝樂天桃猿，順利終止近期的6連敗；比賽後段發生驚險插曲，8局下兄弟後援投手江忠城遭林承飛擊出的內野強襲球直擊，當場痛苦倒地並被迫提前退場，由陳冠穎臨危受命接替投球，賽後總教練平野惠一也說明了江忠城的最新狀況。

江忠城在8局下登板，面對林承飛時，遭強勁的平飛球直接擊中，隨後在防護員陪同下退場；針對是否需要赴醫院進一步檢查，平野惠一賽後受訪時表示：「他現在在冰敷，剛剛進去看的時候，他正躺著冰敷，等一下進去之後會再去作進一步的確認。」

在江忠城突發傷退的情況下，兄弟緊急推上年輕投手陳冠穎接手，在幾乎沒有太多時間熱身的狀況下，陳冠穎穩穩抓下3個出局數，成功化解危機。

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平野惠一坦言，依照原本的分差，並沒有打算讓陳冠穎在今天上場，「不過因為冠穎還年輕，希望他可以從中學習，我們在比賽中也是會碰到這樣突發的狀況。」

對於陳冠穎的臨場反應，平野給予肯定，強調他並非毫無準備，「我知道冠穎心態上大概是有準備好的，他並不是完全沒有在動的狀況下去投，在場邊還是有隨時保持準備。」

▲中信兄弟今天14比4大勝樂天桃猿。（圖／中信兄弟）

