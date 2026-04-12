運動雲

>

江忠城傷退！　陳冠穎「臨危受命拆彈」獲平野大讚

記者胡冠辰／桃園報導

中信兄弟12日以14比4大勝樂天桃猿，順利終止近期的6連敗；比賽後段發生驚險插曲，8局下兄弟後援投手江忠城遭林承飛擊出的內野強襲球直擊，當場痛苦倒地並被迫提前退場，由陳冠穎臨危受命接替投球，賽後總教練平野惠一也說明了江忠城的最新狀況。

江忠城在8局下登板，面對林承飛時，遭強勁的平飛球直接擊中，隨後在防護員陪同下退場；針對是否需要赴醫院進一步檢查，平野惠一賽後受訪時表示：「他現在在冰敷，剛剛進去看的時候，他正躺著冰敷，等一下進去之後會再去作進一步的確認。」

在江忠城突發傷退的情況下，兄弟緊急推上年輕投手陳冠穎接手，在幾乎沒有太多時間熱身的狀況下，陳冠穎穩穩抓下3個出局數，成功化解危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

平野惠一坦言，依照原本的分差，並沒有打算讓陳冠穎在今天上場，「不過因為冠穎還年輕，希望他可以從中學習，我們在比賽中也是會碰到這樣突發的狀況。」

對於陳冠穎的臨場反應，平野給予肯定，強調他並非毫無準備，「我知道冠穎心態上大概是有準備好的，他並不是完全沒有在動的狀況下去投，在場邊還是有隨時保持準備。」

▲中信兄弟今天14比4大勝樂天桃猿。（圖／中信兄弟）

▲中信兄弟今天14比4大勝樂天桃猿。（圖／中信兄弟）

關鍵字： 樂天桃猿、棒球、中華職棒、中信兄弟影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高宇杰又揹鍋？勝騎士PitchCom 配球引熱議 前職棒捕手打臉網友

高宇杰又揹鍋？勝騎士PitchCom 配球引熱議 前職棒捕手打臉網友

林安可延長賽10局敲再見全壘打！旅日首轟出爐　西武2比1勝羅德

林安可延長賽10局敲再見全壘打！旅日首轟出爐　西武2比1勝羅德

林子偉頭暈急赴醫院檢查！樂天賽前緊急換將　最新打線出爐

林子偉頭暈急赴醫院檢查！樂天賽前緊急換將　最新打線出爐

羅伯斯暗示「投手大谷」打序可能變動　因首局是大考驗

羅伯斯暗示「投手大谷」打序可能變動　因首局是大考驗

鄧愷威平手僵局登板！保送後連飆2K　最快球速破155公里

鄧愷威平手僵局登板！保送後連飆2K　最快球速破155公里

「終於突破了！」林安可旅日首轟即再見彈：最重要是球隊贏球

「終於突破了！」林安可旅日首轟即再見彈：最重要是球隊贏球

快訊／林志傑退役下一步確定　接任富邦勇士副領隊

快訊／林志傑退役下一步確定　接任富邦勇士副領隊

大谷翔平首打席炸裂第4轟！睽違4戰開砲、45場連續上壘再創紀錄

大谷翔平首打席炸裂第4轟！睽違4戰開砲、45場連續上壘再創紀錄

快訊／林志傑引退賽還沒開打就淚崩　全因「野獸」父親上場開球

快訊／林志傑引退賽還沒開打就淚崩　全因「野獸」父親上場開球

林昱珉先發2.2局狂送6保送　投不滿3局提前退場

林昱珉先發2.2局狂送6保送　投不滿3局提前退場

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

熱門新聞

高宇杰又揹鍋？勝騎士PitchCom 配球引熱議 前職棒捕手打臉網友

林安可延長賽10局敲再見全壘打！旅日首轟出爐　西武2比1勝羅德

林子偉頭暈急赴醫院檢查！樂天賽前緊急換將　最新打線出爐

羅伯斯暗示「投手大谷」打序可能變動　因首局是大考驗

鄧愷威平手僵局登板！保送後連飆2K　最快球速破155公里

「終於突破了！」林安可旅日首轟即再見彈：最重要是球隊贏球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝騎士PitchCom 配球引熱議

2林安可再見全壘打！旅日首轟出爐

3林子偉頭暈急赴醫院檢查！

4羅伯斯暗示「投手大谷」打序可能變動

5鄧愷威平手登板！最快球速破155公里

最新新聞

1引退12秒倒數　林志傑告別球員生涯

2陳念琴開發「新武器」治亞洲猛獸

327分逆轉秀！夢想家打破聯盟紀錄

4陳俊秀開轟還讚兄弟團隊意識高

5林志傑引退大秀野獸怒吼　向球迷喊愛你們

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

【富邦新三振舞】李珠珢一跳全場心情都變好了????

【砲哥的新寵兒】布萊恩跳魔性三振舞爆紅！性感咬唇超搶鏡

【凡事不能只看表面】布萊恩跳三振舞屁股賣力狂扭XD

【25歲還能當爸寶】女兒一句沒錢！爸爸拿千鈔贊助滿滿寵溺

【慘摔在地】台南夫妻車停路中看花柱！　11秒後鬼切直奔店家釀追撞

【什麼都沒說，又好像什麼都說了】貓咪露無辜大眼安靜討罐罐

【怎麼可以】布萊恩跟朴星垠合比愛心！球迷狂給哀嚎聲抗議

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366