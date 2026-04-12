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兄弟狂掃19安斬斷6連敗噩夢！　平野惠一讚陳俊秀：最好的範本

記者胡冠辰／桃園報導

中信兄弟12日續戰樂天桃猿，賽前背負著6連敗的巨大壓力，此役猛象打線徹底甦醒，全場狂掃19支安打，包含陳俊秀、江坤宇與宋晟睿在內的3發全壘打，最終以14比4血洗樂天；賽後總教練平野惠一肯定全隊表現，並特別點名開轟的陳俊秀是球隊「最好的範本」。

兄弟一開賽就展現搶分企圖心，首局不僅靠著短打推進，陳俊秀更是一棒掃出3分砲，迅速取得領先。

▲陳俊秀炸裂。（圖／中信兄弟）

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▲陳俊秀炸裂。（圖／中信兄弟）

平野惠一透露，這正是賽前特別下達的指令，「我們這幾場輸球的比賽，一定都是被對手先得分，今天賽前集合特別跟選手說，一定不能讓對手先得分，而且我們一定要先得分，因為取得先制分之後，贏球機率就會高很多。」

談到近期低迷的戰績，平野坦言必須先承認球隊從開幕至今確實比較沒辦法贏球，「我們每天都在反覆思考，要怎麼讓選手變好、讓球隊變強；但其實前兩場比賽的內容有越來越好，所以我告訴大家不用擔心，把該做的事情做好，好的結果自然而然會來。」

此役兄弟打線不僅串聯度佳，得點圈的把握度也大幅提升；平野指出，打擊教練今天非常積極地提醒選手對方投捕的配球與鎖定球種，「今天選手們看起來就不是弱弱的，呈現比較強勢的感覺。」

不過平野也對打線提出期許，希望選手能有更多成長，「不要等打擊教練講了之後才做，而是自己要去發掘、觀察並做到這件事，把這個強勢的感覺持續下去。」而對於帶動攻勢的陳俊秀，平野更是給予高度評價：「俊秀這真的是像是一個最好的範本，也是他拉拔了這個球隊起來。」

關鍵字： 樂天桃猿、棒球、中華職棒、中信兄弟影音

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