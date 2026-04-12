快訊／林志傑正式引退　林書豪獻祝福：我會記得你很拚的打球風格

▲林志傑正式引退，林書豪也拍攝影片獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

「野獸」林志傑引退儀式，12日晚間在台北富邦勇士連兩天吸引台北小巨蛋爆滿13500位球迷入場觀戰，勇士喜迎2連勝後展開。包括台灣籃壇多名戰將，林志傑昔日恩師，甚至林書豪都拍攝影片獻上祝福。林書豪表示，「我個人會記得你打球風格，很拚，這一代的球員都看著你學了很多！」

「野獸」林志傑的最終告別引退儀式，先由多位球迷描述他們口中的「傑哥」，不少球迷拍攝影片時已經激動落淚，畫面相當催淚。

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隨後包括CBA旅外戰將「台灣隊長」陳盈駿、林庭謙以及胡瓏貿等中華隊後輩，以及昔日台啤時期包括哈孝遠、潘仁德、林吳承疄、吳岱豪、簡浩等人，甚至昔日CBA浙江廣廈時期戰友胡金秋，以及勇士時期隊友簡廷兆、張宗憲、張文平、強森。

最後乃至於林書豪，以及南韓國家隊同期對手金鐘奎、許日寧，以及大前輩「籃球博士」鄭志龍、閻家驊，以及昔日恩師李鴻棋、傅明仁都拍攝影片獻上祝福。

早於林志傑一步退役，林書豪在影片中表示，「感謝你帶來全部靈感，這一代球員都看了你學了很多，我個人會記得你打球風格，很拚！真的很恭喜，希望你退休可以找到你愛的東西，很順利很平安很健康。

▲ 林志傑引退賽賽後儀式眾星雲集。（圖／記者李毓康攝）