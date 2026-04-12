運動雲

>

野獸謝幕《THANK YOU BEAST》！聽家人驚喜「獻聲」林志傑直接淚崩

▲林志傑與家人們。（圖／翻攝自PLG YT頻道）

▲林志傑與家人們。（圖／翻攝自PLG YT頻道）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑即將在2025-26賽季結束後正式高掛球鞋，4月11日、4月12日在台北小巨蛋舉辦盛大的引退週活動，12日引退賽最終戰，邀請到特別替「野獸」打造致敬單曲《THANK YOU BEAST》的小男孩樂團擔任賽後演唱嘉賓，而演唱到最後一首《THANK YOU BEAST》林志傑的妻子與4個小孩驚喜「獻聲」，也讓後台準備要出場的林志傑忍不住再度激動落淚。

為了向台灣籃壇的時代英雄致敬，富邦勇士特別邀請小男孩樂團創作引退主題曲《THANK YOU BEAST》。這首歌以「感謝」與「傳承」為創作核心，採用層層堆疊情感的抒情搖滾曲風，細膩刻畫出林志傑從年輕時的狂放野性到成熟後的榮耀承擔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小男孩樂團鼓手阿中表示，能為傑哥創作歌曲感到萬分榮幸，他在賽後演唱會感性分享，自己從小就有籃球夢，雖然與林志傑同為阿美族血統，但天賦各有不同，「宇宙冥冥中有安排，多年後能填補小小的願望，為台灣籃壇傳奇獻上一首這麼棒的歌曲，真的很值得。」

在嚴肅感性的氛圍中卻也發生了一段輕鬆的插曲，主唱米非在介紹歌曲時，一度不小心口誤將「志傑」講成「俊傑」，驚覺失言的她隨即急忙改口並向傑哥致歉，誠惶誠恐的模樣引發全場一陣笑聲，也稍微舒緩了現場濃厚的離別氣氛。

全場最感人的時刻發生在歌曲最後一段，當音樂進入尾聲，音箱中傳出的不再是主唱的聲音，而是林志傑的老婆與4個小孩驚喜錄製的合唱，孩子們在歌曲結束前稚氣卻真誠地喊道：「你是我們的英雄，爸爸我們永遠愛你喔！」此時，剛在後台換上一身帥氣西裝準備出場的林志傑，聽到家人的告白後情緒瞬間潰堤，在鏡頭前忍不住頻頻擦拭眼淚。

▲林志傑引退賽賽後儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲林志傑引退賽賽後儀式。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： PLG林志傑富邦勇士引退賽小男孩樂團感動

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高宇杰又揹鍋？勝騎士PitchCom 配球引熱議 前職棒捕手打臉網友

高宇杰又揹鍋？勝騎士PitchCom 配球引熱議 前職棒捕手打臉網友

林安可延長賽10局敲再見全壘打！旅日首轟出爐　西武2比1勝羅德

林安可延長賽10局敲再見全壘打！旅日首轟出爐　西武2比1勝羅德

林子偉頭暈急赴醫院檢查！樂天賽前緊急換將　最新打線出爐

林子偉頭暈急赴醫院檢查！樂天賽前緊急換將　最新打線出爐

羅伯斯暗示「投手大谷」打序可能變動　因首局是大考驗

羅伯斯暗示「投手大谷」打序可能變動　因首局是大考驗

鄧愷威平手僵局登板！保送後連飆2K　最快球速破155公里

鄧愷威平手僵局登板！保送後連飆2K　最快球速破155公里

「終於突破了！」林安可旅日首轟即再見彈：最重要是球隊贏球

「終於突破了！」林安可旅日首轟即再見彈：最重要是球隊贏球

快訊／林志傑退役下一步確定　接任富邦勇士副領隊

快訊／林志傑退役下一步確定　接任富邦勇士副領隊

大谷翔平首打席炸裂第4轟！睽違4戰開砲、45場連續上壘再創紀錄

大谷翔平首打席炸裂第4轟！睽違4戰開砲、45場連續上壘再創紀錄

快訊／林志傑引退賽還沒開打就淚崩　全因「野獸」父親上場開球

快訊／林志傑引退賽還沒開打就淚崩　全因「野獸」父親上場開球

林昱珉先發2.2局狂送6保送　投不滿3局提前退場

林昱珉先發2.2局狂送6保送　投不滿3局提前退場

蕭薔唱跳〈彩虹的微笑〉　評審讚她「內心很強大」

熱門新聞

高宇杰又揹鍋？勝騎士PitchCom 配球引熱議 前職棒捕手打臉網友

林安可延長賽10局敲再見全壘打！旅日首轟出爐　西武2比1勝羅德

林子偉頭暈急赴醫院檢查！樂天賽前緊急換將　最新打線出爐

羅伯斯暗示「投手大谷」打序可能變動　因首局是大考驗

鄧愷威平手僵局登板！保送後連飆2K　最快球速破155公里

「終於突破了！」林安可旅日首轟即再見彈：最重要是球隊贏球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝騎士PitchCom 配球引熱議

2林安可再見全壘打！旅日首轟出爐

3林子偉頭暈急赴醫院檢查！

4羅伯斯暗示「投手大谷」打序可能變動

5鄧愷威平手登板！最快球速破155公里

最新新聞

1引退12秒倒數　林志傑告別球員生涯

2陳念琴開發「新武器」治亞洲猛獸

327分逆轉秀！夢想家打破聯盟紀錄

4陳俊秀開轟還讚兄弟團隊意識高

5林志傑引退大秀野獸怒吼　向球迷喊愛你們

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

【富邦新三振舞】李珠珢一跳全場心情都變好了????

【砲哥的新寵兒】布萊恩跳魔性三振舞爆紅！性感咬唇超搶鏡

【凡事不能只看表面】布萊恩跳三振舞屁股賣力狂扭XD

【25歲還能當爸寶】女兒一句沒錢！爸爸拿千鈔贊助滿滿寵溺

【慘摔在地】台南夫妻車停路中看花柱！　11秒後鬼切直奔店家釀追撞

【什麼都沒說，又好像什麼都說了】貓咪露無辜大眼安靜討罐罐

【怎麼可以】布萊恩跟朴星垠合比愛心！球迷狂給哀嚎聲抗議

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366