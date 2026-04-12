野獸謝幕《THANK YOU BEAST》！聽家人驚喜「獻聲」林志傑直接淚崩

▲林志傑與家人們。（圖／翻攝自PLG YT頻道）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑即將在2025-26賽季結束後正式高掛球鞋，4月11日、4月12日在台北小巨蛋舉辦盛大的引退週活動，12日引退賽最終戰，邀請到特別替「野獸」打造致敬單曲《THANK YOU BEAST》的小男孩樂團擔任賽後演唱嘉賓，而演唱到最後一首《THANK YOU BEAST》林志傑的妻子與4個小孩驚喜「獻聲」，也讓後台準備要出場的林志傑忍不住再度激動落淚。

為了向台灣籃壇的時代英雄致敬，富邦勇士特別邀請小男孩樂團創作引退主題曲《THANK YOU BEAST》。這首歌以「感謝」與「傳承」為創作核心，採用層層堆疊情感的抒情搖滾曲風，細膩刻畫出林志傑從年輕時的狂放野性到成熟後的榮耀承擔。

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小男孩樂團鼓手阿中表示，能為傑哥創作歌曲感到萬分榮幸，他在賽後演唱會感性分享，自己從小就有籃球夢，雖然與林志傑同為阿美族血統，但天賦各有不同，「宇宙冥冥中有安排，多年後能填補小小的願望，為台灣籃壇傳奇獻上一首這麼棒的歌曲，真的很值得。」

在嚴肅感性的氛圍中卻也發生了一段輕鬆的插曲，主唱米非在介紹歌曲時，一度不小心口誤將「志傑」講成「俊傑」，驚覺失言的她隨即急忙改口並向傑哥致歉，誠惶誠恐的模樣引發全場一陣笑聲，也稍微舒緩了現場濃厚的離別氣氛。

全場最感人的時刻發生在歌曲最後一段，當音樂進入尾聲，音箱中傳出的不再是主唱的聲音，而是林志傑的老婆與4個小孩驚喜錄製的合唱，孩子們在歌曲結束前稚氣卻真誠地喊道：「你是我們的英雄，爸爸我們永遠愛你喔！」此時，剛在後台換上一身帥氣西裝準備出場的林志傑，聽到家人的告白後情緒瞬間潰堤，在鏡頭前忍不住頻頻擦拭眼淚。

▲林志傑引退賽賽後儀式。（圖／記者李毓康攝）