運動雲

>

快訊／最後3.1秒就是「球給志傑」　許晉哲揭秘：不給他要給誰

▲▼ 林志傑引退賽Day 2。（圖／記者李毓康攝）

▲林志傑引退賽最後關鍵時刻，總教練許晉哲還是「球給志傑」。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

「野獸」林志傑的最終告別引退戰，台北富邦勇士以91比89驚險贏球，在連兩天爆滿13500位球迷入場的台北小巨蛋喜迎2連勝。勇士最後3.1秒部署關鍵一擊，總教練許晉哲透露，「就是『球給志傑』，關鍵時刻，球不給志傑我要給誰？」

林志傑在昨日爆發砍下本季個人新高21分，比賽途中一度重摔退場，但今日林志傑仍舊在「背靠背」賽程先發出賽，全場攻下8分、3籃板、2助攻，也幫助勇士以2分之差驚險擊敗洋基工程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後勇士主帥許晉哲表示，「林志傑就是球隊的精神領袖，不管先發或是替補，背靠背賽程對於要引退的球員是非常累，尤其他昨天還摔傷，今天就是他的季後賽，一定要打！，他也尊重我的調度，『精神領袖』是我給他的4個字。」

▲▼ 林志傑引退賽Day 2。（圖／記者李毓康攝）

全場貢獻12分、9籃、10助攻準大三元的周桂羽則說，「傑哥總是鼓勵我用自己的方式，勇敢打出擅長的比賽，他應該也很開心看到我能跳出來幫助球隊。」

許晉哲也坦言，「最後一波就是『球給志傑』，要怪就是怪我，為什麼讓林志傑在那個地方拿到球，因此時間花了一些，球不給志傑我要給誰，一定是『球給志傑』！」

許總也說，「謝謝富邦勇士球團，給了林志傑這麼高規格的引退賽，辦在台灣數一數二的場館，全場球迷的衣服都有一樣的衣服，從我們早上練投，工作人員就開始掛衣服，這是對於傳奇球員最大的致敬。」

兩分飲恨敗北的洋基工程方面，總教練李逸驊表示，「很感動的一場比賽！林志傑是國寶級的人物，希望他把球技、經驗繼續傳承下去。」

拿下14分、4籃板、7助攻的洋基工程主控李漢昇則說，「謝謝富邦勇士與林志傑，讓我人生首次在小巨蛋打球，祝福傑哥退休能有更好的生活，我們會持續檢討，打出更好的比賽。」

李逸驊也回憶，「剛開季跟勇士打了一場友誼賽，林志傑沒有上場，但他在旁邊重量訓練做的重量不輸洋將，年輕球員真的要跟這些老傢伙多學習，給年輕球員非常好的榜樣。」

▲▼林志傑引退賽Day 2。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 林志傑引退賽野獸退休許晉哲台籃PLG富邦勇士小巨蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／贏了！林志傑最終引退戰拿8分　勇士小巨蛋爆滿2連勝

快訊／贏了！林志傑最終引退戰拿8分　勇士小巨蛋爆滿2連勝

快訊／林書緯也來了！　稱林志傑、林書豪都是台籃GOAT

快訊／林書緯也來了！　稱林志傑、林書豪都是台籃GOAT

快訊／危機！林志傑最終引退戰上半場僅拿2分　勇士陷12分落後

快訊／危機！林志傑最終引退戰上半場僅拿2分　勇士陷12分落後

快訊／見證愛徒「野獸」引退賽　閻家驊：台灣再無下一個林志傑

快訊／見證愛徒「野獸」引退賽　閻家驊：台灣再無下一個林志傑

快訊／林志傑引退賽還沒開打就淚崩　全因「野獸」父親上場開球

快訊／林志傑引退賽還沒開打就淚崩　全因「野獸」父親上場開球

快訊／剛引退的林哲瑄也來看「野獸」　大讚：林志傑是無可取代的存在

快訊／剛引退的林哲瑄也來看「野獸」　大讚：林志傑是無可取代的存在

廖苡任、張祐晨奪企排MVP　確定下季男排將有新球隊加入

廖苡任、張祐晨奪企排MVP　確定下季男排將有新球隊加入

洋將迪亞洛助非洲孩童築夢　雲豹限量百組公益籃球套票開賣

洋將迪亞洛助非洲孩童築夢　雲豹限量百組公益籃球套票開賣

旅日高球女將捷報　吳佳晏JLPGA富士軟片女子公開賽奪冠

旅日高球女將捷報　吳佳晏JLPGA富士軟片女子公開賽奪冠

高宇杰又揹鍋？勝騎士PitchCom 配球引熱議 前職棒捕手打臉網友

高宇杰又揹鍋？勝騎士PitchCom 配球引熱議 前職棒捕手打臉網友

范瑋琪「浪姐7」和聲獲讚！　「陷低潮5年」：全世界都恨我

熱門新聞

高宇杰又揹鍋？勝騎士PitchCom 配球引熱議 前職棒捕手打臉網友

林安可延長賽10局敲再見全壘打！旅日首轟出爐　西武2比1勝羅德

林子偉頭暈急赴醫院檢查！樂天賽前緊急換將　最新打線出爐

羅伯斯暗示「投手大谷」打序可能變動　因首局是大考驗

鄧愷威平手僵局登板！保送後連飆2K　最快球速破155公里

「終於突破了！」林安可旅日首轟即再見彈：最重要是球隊贏球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝騎士PitchCom 配球引熱議

2林安可再見全壘打！旅日首轟出爐

3林子偉頭暈急赴醫院檢查！

4羅伯斯暗示「投手大谷」打序可能變動

5鄧愷威平手登板！最快球速破155公里

最新新聞

1引退12秒倒數　林志傑告別球員生涯

2陳念琴開發「新武器」治亞洲猛獸

327分逆轉秀！夢想家打破聯盟紀錄

4陳俊秀開轟還讚兄弟團隊意識高

5林志傑引退大秀野獸怒吼　向球迷喊愛你們

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

【富邦新三振舞】李珠珢一跳全場心情都變好了????

【砲哥的新寵兒】布萊恩跳魔性三振舞爆紅！性感咬唇超搶鏡

【凡事不能只看表面】布萊恩跳三振舞屁股賣力狂扭XD

【25歲還能當爸寶】女兒一句沒錢！爸爸拿千鈔贊助滿滿寵溺

【慘摔在地】台南夫妻車停路中看花柱！　11秒後鬼切直奔店家釀追撞

【什麼都沒說，又好像什麼都說了】貓咪露無辜大眼安靜討罐罐

【怎麼可以】布萊恩跟朴星垠合比愛心！球迷狂給哀嚎聲抗議

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366