快訊／最後3.1秒就是「球給志傑」　許晉哲揭秘：不給他要給誰

▲林志傑引退賽最後關鍵時刻，總教練許晉哲還是「球給志傑」。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

「野獸」林志傑的最終告別引退戰，台北富邦勇士以91比89驚險贏球，在連兩天爆滿13500位球迷入場的台北小巨蛋喜迎2連勝。勇士最後3.1秒部署關鍵一擊，總教練許晉哲透露，「就是『球給志傑』，關鍵時刻，球不給志傑我要給誰？」

林志傑在昨日爆發砍下本季個人新高21分，比賽途中一度重摔退場，但今日林志傑仍舊在「背靠背」賽程先發出賽，全場攻下8分、3籃板、2助攻，也幫助勇士以2分之差驚險擊敗洋基工程。

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賽後勇士主帥許晉哲表示，「林志傑就是球隊的精神領袖，不管先發或是替補，背靠背賽程對於要引退的球員是非常累，尤其他昨天還摔傷，今天就是他的季後賽，一定要打！，他也尊重我的調度，『精神領袖』是我給他的4個字。」

全場貢獻12分、9籃、10助攻準大三元的周桂羽則說，「傑哥總是鼓勵我用自己的方式，勇敢打出擅長的比賽，他應該也很開心看到我能跳出來幫助球隊。」

許晉哲也坦言，「最後一波就是『球給志傑』，要怪就是怪我，為什麼讓林志傑在那個地方拿到球，因此時間花了一些，球不給志傑我要給誰，一定是『球給志傑』！」

許總也說，「謝謝富邦勇士球團，給了林志傑這麼高規格的引退賽，辦在台灣數一數二的場館，全場球迷的衣服都有一樣的衣服，從我們早上練投，工作人員就開始掛衣服，這是對於傳奇球員最大的致敬。」

兩分飲恨敗北的洋基工程方面，總教練李逸驊表示，「很感動的一場比賽！林志傑是國寶級的人物，希望他把球技、經驗繼續傳承下去。」

拿下14分、4籃板、7助攻的洋基工程主控李漢昇則說，「謝謝富邦勇士與林志傑，讓我人生首次在小巨蛋打球，祝福傑哥退休能有更好的生活，我們會持續檢討，打出更好的比賽。」

李逸驊也回憶，「剛開季跟勇士打了一場友誼賽，林志傑沒有上場，但他在旁邊重量訓練做的重量不輸洋將，年輕球員真的要跟這些老傢伙多學習，給年輕球員非常好的榜樣。」