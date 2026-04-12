陳文杰4安猛打賞！黃子鵬奪轉隊首勝　台鋼17安12比5痛擊富邦

▲陳文杰 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今（12日）在澄清湖主場火力大爆發，全場狂掃17支安打，靠著多局串聯攻勢一路壓制富邦悍將，最終以12比5大勝收下勝利。陳文杰單場4安猛打賞、3打點3得分，獲選單場MVP。

台鋼開局就展現侵略性，首局由吳念庭、魔鷹接連敲出長打帶動攻勢，先馳得點取得2比0領先。雖然富邦在2局上靠范國宸陽春砲追回1分，但台鋼隨即在2局下再掀攻勢，陳文杰適時安打、吳念庭三壘打一棒清壘，將比分拉開至5比1。

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5局下台鋼再度發動猛攻，劉時豪代打建功敲出帶有打點的二壘打，隨後陳文杰補上三壘打，一舉灌進3分，擴大至8比4領先。7局下攻勢持續延燒，曾子祐、吳念庭與魔鷹接連敲安，再添4分保險，徹底擊潰富邦投手群。

陳文杰此戰5打數4安打、貢獻3打點3得分表現最為亮眼；吳念庭同樣火燙，繳出3安4打點，成為另一名關鍵功臣。全隊合計17安、12分，展現強大攻擊火力。

反觀富邦方面，全隊敲出10安仍難敵對手火力，僅靠范國宸全壘打與零星安打串聯得分。先發投手威戈神僅投3局失5分吞敗，後援群也無法有效止血，最終苦吞敗仗。

黃子鵬先發5.2局用93球，被敲8安，包括1發全壘打，另有2次四壞球保送、1次三振，失5分皆為責失，拿下轉隊首勝。