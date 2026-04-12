打瘋啦！中信兄弟19安、3轟海灌14分血洗樂天　勇奪賽季第2勝

▲陳俊秀炸裂。（圖／中信兄弟）



記者胡冠辰／桃園報導

中信兄弟12日續戰樂天桃猿，賽前苦吞6連敗、面臨追平聯盟高懸30年「開季10戰最慘勝率」紀錄的龐大壓力，沒想到猛象打線此役徹底甦醒，全場狂掃19支安打，包含陳俊秀、江坤宇與宋晟睿3發全壘打，徹底打爆樂天投手群；終場兄弟就以14比4血洗樂天，不僅順利中止6連敗，也成功避免寫下難堪的歷史紀錄。

兄弟一開賽就展現破釜沉舟的決心，首局靠著保送與安打攻佔得點圈，隨後陳俊秀大棒一揮掃出3分砲，迅速取得3比0領先。

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▲江坤宇炸裂。（圖／中信兄弟）



不過樂天也展現韌性，1局下先靠林泓育安打追回1分，2局下更把握兄弟先發投手魏碩成控球不穩，單局再添2分，以3比3扳平戰局；魏碩成本場僅投1.1局就用掉53球，被敲4安失掉2分退場，由伍立辰接替止血。

戰局來到3局上，兄弟打線再度爆發；江坤宇率先轟出陽春砲超前比分，隨後陳俊秀、曾頌恩接連敲安，岳東華補上帶有2分打點的二壘安打，緊接著宋晟睿再轟出一發兩分砲，兄弟單局灌進5分大局，將比數徹底拉開至8比3。

樂天先發洋投艾菩樂此役慘遭猛象打線無情痛擊，他主投5局狂被打10支安打，包含3發全壘打，失掉8分全是自責分。

▲宋晟睿炸裂。（圖／中信兄弟）



兄弟打線全場猛敲19支安打，其中曾頌恩繳出單場4安的好表現，陳俊秀與黃韋盛也各自貢獻3安打猛打賞，打線火力全開。

7、8兩局兄弟更是乘勝追擊，合計再添6分保險分，徹底擊潰樂天牛棚；樂天全場僅靠著林泓育、成晉的打點以及5局下李勛傑的陽春砲拿下4分。

投手方面，兄弟在先發投手早早退場的情況下，牛棚展現壓制力；黎克中繼4局狂飆5次三振僅失1分，有效穩定軍心；呂彥青後援1局送出1K無失分。

不過8局下發生驚險插曲，兄弟後援投手江忠城遭林承飛擊出的內野強襲球擊中，被迫提前退場休息，由陳冠穎接手完成任務；終場兄弟就以14比4帶走勝利，收下本季第2勝。