快訊／贏了！林志傑最終引退戰拿8分　勇士小巨蛋爆滿2連勝

▲林志傑引退賽最終戰，台北小巨蛋再度湧入13500位球迷入場觀戰。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

「野獸」林志傑12日進行最終引退戰，台北小巨蛋依舊吸引爆滿球迷入場觀戰力挺，此戰台北富邦勇士在主場迎戰洋基工程來訪，但對手洋基靠著洋將柯麥隆前兩節猛砍20分領軍下，讓勇士半場打完陷入12分落後。但勇士第3節打出33比17猛烈反擊逆轉超前，最終林志傑貢獻8分、3籃板、2助攻，勇士驚險以91比89奪勝。

林志傑引退周首戰表現大殺四方，全場攻下本季個人新高21分，順利率隊擊敗聯盟龍頭桃園璞園領航猿。不過此戰勇士面對聯盟墊底爐主洋基工程，開賽就陷入苦戰，首節洋基工程靠著庫薩斯、柯麥隆雙洋將搶分，取得21比18領先。

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次節勇士進攻狀態依舊沒有太大起色，先發上陣的林志傑直到此節才首開紀錄拿下兩分，不過洋基工程靠著柯麥隆上半場獨拿20分進帳，半場打完洋基工程以49比37取得雙位數領先。

▲林志傑此戰手感欠佳，上半場僅有2分進帳。（圖／記者李毓康攝）

第3節勇士終於展開追分，林志傑此節剩下5分56秒時，投進底線三分球，幫助球隊追到54比59。隨後洪楷傑、周桂羽連續搶分建功，勇士終於逆轉以61比59超前。

隨後雙方呈現拉鋸纏鬥，數度互換領先情況下，勇士古德溫外線冷箭打開僵局，讓球隊手握6分超前，3節打完勇士以70比66逆轉超前。

末節林志傑再度領軍出擊，莫巴耶內線強力爆扣，隨後又是火鍋封阻，讓球隊穩住1分領先，終場前45.6秒勇士古德溫要到3罰機會並3罰俱中，讓勇士拉開90比86超前。

但洋基工程暫停部署後，終場前33.4秒靠著李漢昇三分冷箭，再度追到僅1分差。勇士關鍵時刻「球給志傑」但，連番傳導後出現24秒進攻時間違例。

洋基工程終場前8.1秒部署關鍵一擊，但洋基工程柯麥隆掉球還賠上一次違反運動精神犯規，終場前3.1秒周桂羽關鍵兩罰一中，勇士仍掌握球權喊出暫停，隨後雖然發生失誤，但洋基工程最後逆轉三分球未能命中，勇士驚險91比89奪勝。

全場先發出賽27分35秒，攻下8分、3籃板、2助攻的林志傑表示，「還是非常感謝，來現場為我們加油，真的非常感謝！」

▲林志傑引退賽最終戰，向球迷進行告別。（圖／記者李毓康攝）