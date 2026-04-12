快訊／林書緯也來了！　稱林志傑、林書豪都是台籃GOAT

▲林志傑引退賽最終戰，吸引眾多台籃好手到場力挺觀戰。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑的引退系列賽於台北小巨蛋盛大登場，吸引滿場球迷見證歷史。曾與林志傑並肩作戰，目前隸屬TPBL職籃新北國王主力後衛林書緯，在受訪時感性談及這位昔日隊友，稱讚林志傑是為了「大場面」而生的球員，並將其與哥哥林書豪並列為台灣籃壇史上最偉大的球員（GOAT）。

談到對林志傑的看法，林書緯首先強調了其強大的心理素質。他表示，「我覺得他就是一個很勇敢的球員，在 Big Moment（關鍵時刻）都不會怕。」林書緯回憶，過去與林志傑當隊友時，只要到了比賽勝負難分的時刻，球交到林志傑手中就會讓人感到無比安心，「在這個部分，他就是一個很棒的球員。」

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此次引退賽移師台北小巨蛋，滿場觀眾的熱烈氛圍也讓林書緯感到震撼。當被問及林志傑與哥哥林書豪引退氛圍的差異時，林書緯認為兩者雖有不同，但地位同樣崇高。他分析，林志傑深受台灣本土球迷愛戴，而林書豪的影響力則是世界級的，「我覺得兩個球員都算是台灣的 GOAT。」

面對未來自己是否也期待一場如此盛大的引退賽，林書緯則展現出謙遜的一面。他直言，林志傑與林書豪是屬於不同層級的球員，其成就與地位難以被複製，「除了他們兩個以外，我不覺得任何一個球員可以做到這樣（指盛大的引退規模）。」

▲林志傑引退賽連兩天吸引爆滿球迷進入小巨蛋觀戰。（圖／記者李毓康攝）