>

郭俊麟8局燃燒101球吞敗！　李凱威開轟、鋼龍優質先發助味全橫掃統一

▲▼ 中職鋼龍 。（圖／記者李毓康攝）

▲中職鋼龍。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

統一獅12日在臺南亞太主場進行與味全龍三連戰最終回，兩隊上演精采的先發投手大戰，味全龍靠著李凱威2局上兩分砲先馳得點，加上劉俊緯6局上的超前安打，以及9局上朱育賢的寶貴保險分，終場以4比2擊敗統一獅，完成系列賽三連戰橫掃。

此役雙方先發投手表現皆相當亮眼，形成精彩的投手戰；味全龍洋投鋼龍主投7局，用92球，僅被敲出4支安打，送出6次三振與1次保送，失掉2分責失分，完美壓制獅隊打線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一獅本土好手郭俊麟同樣展現強大壓制力，前段雖遭砲擊，但隨即回穩，燃燒101球主投8局，僅被敲4安，失掉3分責失，狂飆6次三振、1次保送，無奈打線未能給予足夠火力支援，悲情吞下敗投。

比賽前段雙方互有往來；2局上味全龍率先發難，李展毅選到四壞球保送後，李凱威大棒一揮掃出兩分打點全壘打，幫助龍隊取得2比0領先。

不過獅隊也立刻還以顏色，2局下陳聖平敲出安打上壘，緊接著捕手張翔轟出兩分砲，一棒將比數扳成2比2平手。

平手僵局來到6局上，味全龍攻勢再起；張政禹率先敲安上壘，並靠著郭天信犧牲觸擊推進至二壘，得點圈有人情況下，劉俊緯適時擊出安打，帶有1分打點，幫助龍隊以3比2要回領先。

9局上獅隊換下先發8局的郭俊麟，由鍾允華接替投球；龍隊把握換投時機，劉俊緯選到保送後，劉基鴻敲安形成一、三壘有人，隨後朱育賢擊出內野安打，為龍隊打下關鍵的第4分保險分。

9局下味全龍推出終結者林凱威把關，獅隊展現韌性，林子豪、朱迦恩接連敲出安打攻佔上壘，但最終陳聖平擊出滾地球出局，瓦解獅隊最後的反攻氣焰；終場味全龍4比2帶走勝利，笑納系列賽3連勝。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高宇杰又揹鍋？勝騎士PitchCom 配球引熱議 前職棒捕手打臉網友

高宇杰又揹鍋？勝騎士PitchCom 配球引熱議 前職棒捕手打臉網友

林安可延長賽10局敲再見全壘打！旅日首轟出爐　西武2比1勝羅德

林安可延長賽10局敲再見全壘打！旅日首轟出爐　西武2比1勝羅德

林子偉頭暈急赴醫院檢查！樂天賽前緊急換將　最新打線出爐

林子偉頭暈急赴醫院檢查！樂天賽前緊急換將　最新打線出爐

鄧愷威平手僵局登板！保送後連飆2K　最快球速破155公里

鄧愷威平手僵局登板！保送後連飆2K　最快球速破155公里

羅伯斯暗示「投手大谷」打序可能變動　因首局是大考驗

羅伯斯暗示「投手大谷」打序可能變動　因首局是大考驗

大谷翔平首打席炸裂第4轟！睽違4戰開砲、45場連續上壘再創紀錄

大谷翔平首打席炸裂第4轟！睽違4戰開砲、45場連續上壘再創紀錄

「終於突破了！」林安可旅日首轟即再見彈：最重要是球隊贏球

「終於突破了！」林安可旅日首轟即再見彈：最重要是球隊贏球

林昱珉先發2.2局狂送6保送　投不滿3局提前退場

林昱珉先發2.2局狂送6保送　投不滿3局提前退場

野獸引退賽爆「大場面」！遭阿提諾意外「跨過」林志傑暴怒

野獸引退賽爆「大場面」！遭阿提諾意外「跨過」林志傑暴怒

快訊／林志傑引退賽還沒開打就淚崩　全因「野獸」父親上場開球

快訊／林志傑引退賽還沒開打就淚崩　全因「野獸」父親上場開球

【被「叭」就生氣了】騎士移車誤按喇叭...被譙急道歉：我不是故意的

熱門新聞

高宇杰又揹鍋？勝騎士PitchCom 配球引熱議 前職棒捕手打臉網友

林安可延長賽10局敲再見全壘打！旅日首轟出爐　西武2比1勝羅德

林子偉頭暈急赴醫院檢查！樂天賽前緊急換將　最新打線出爐

鄧愷威平手僵局登板！保送後連飆2K　最快球速破155公里

羅伯斯暗示「投手大谷」打序可能變動　因首局是大考驗

大谷翔平首打席炸裂第4轟！睽違4戰開砲、45場連續上壘再創紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝騎士PitchCom 配球引熱議

2林安可再見全壘打！旅日首轟出爐

3林子偉頭暈急赴醫院檢查！

4鄧愷威平手登板！最快球速破155公里

5羅伯斯暗示「投手大谷」打序可能變動

最新新聞

1施晉堯25分無用！戰神三人轟81分潰海神

2林書緯：林志傑、林書豪都是台籃GOAT

3郭俊麟8局燃燒101球吞敗！

4林志傑引退戰半場拿2分　勇士12分落後

5閻家驊：台灣再無下一個林志傑！

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

【富邦新三振舞】李珠珢一跳全場心情都變好了????

【砲哥的新寵兒】布萊恩跳魔性三振舞爆紅！性感咬唇超搶鏡

【凡事不能只看表面】布萊恩跳三振舞屁股賣力狂扭XD

【25歲還能當爸寶】女兒一句沒錢！爸爸拿千鈔贊助滿滿寵溺

【慘摔在地】台南夫妻車停路中看花柱！　11秒後鬼切直奔店家釀追撞

【什麼都沒說，又好像什麼都說了】貓咪露無辜大眼安靜討罐罐

【怎麼可以】布萊恩跟朴星垠合比愛心！球迷狂給哀嚎聲抗議

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366