郭俊麟8局燃燒101球吞敗！　李凱威開轟、鋼龍優質先發助味全橫掃統一

▲中職鋼龍。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

統一獅12日在臺南亞太主場進行與味全龍三連戰最終回，兩隊上演精采的先發投手大戰，味全龍靠著李凱威2局上兩分砲先馳得點，加上劉俊緯6局上的超前安打，以及9局上朱育賢的寶貴保險分，終場以4比2擊敗統一獅，完成系列賽三連戰橫掃。

此役雙方先發投手表現皆相當亮眼，形成精彩的投手戰；味全龍洋投鋼龍主投7局，用92球，僅被敲出4支安打，送出6次三振與1次保送，失掉2分責失分，完美壓制獅隊打線。

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統一獅本土好手郭俊麟同樣展現強大壓制力，前段雖遭砲擊，但隨即回穩，燃燒101球主投8局，僅被敲4安，失掉3分責失，狂飆6次三振、1次保送，無奈打線未能給予足夠火力支援，悲情吞下敗投。

比賽前段雙方互有往來；2局上味全龍率先發難，李展毅選到四壞球保送後，李凱威大棒一揮掃出兩分打點全壘打，幫助龍隊取得2比0領先。

不過獅隊也立刻還以顏色，2局下陳聖平敲出安打上壘，緊接著捕手張翔轟出兩分砲，一棒將比數扳成2比2平手。

平手僵局來到6局上，味全龍攻勢再起；張政禹率先敲安上壘，並靠著郭天信犧牲觸擊推進至二壘，得點圈有人情況下，劉俊緯適時擊出安打，帶有1分打點，幫助龍隊以3比2要回領先。

9局上獅隊換下先發8局的郭俊麟，由鍾允華接替投球；龍隊把握換投時機，劉俊緯選到保送後，劉基鴻敲安形成一、三壘有人，隨後朱育賢擊出內野安打，為龍隊打下關鍵的第4分保險分。

9局下味全龍推出終結者林凱威把關，獅隊展現韌性，林子豪、朱迦恩接連敲出安打攻佔上壘，但最終陳聖平擊出滾地球出局，瓦解獅隊最後的反攻氣焰；終場味全龍4比2帶走勝利，笑納系列賽3連勝。