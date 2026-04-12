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施晉堯25分、繳轉隊代表作無用！戰神三人轟81攜手擊潰海神

▲高雄全家海神施晉堯。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神施晉堯。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL例行賽高雄全家海神12日繼續在主場迎戰臺北台新戰神，當家主控施晉堯先發將近42分，全場19投10中，砍進5顆三分球，轟出25分打出轉戰海神代表作，然而戰神卻靠著恩多轟下全場最高37分，加上丁聖儒、黃聰翰也都繳出代表作帶領下，最終戰神以104比93擊敗海神。

開賽施晉堯就火力全開搶分，首節三分球4投2中獨攬8分，不過戰神也有陳文宏板凳挺身而出在外線對和施晉堯對轟，手節打完戰神以21比16領先海神，次節施晉堯攜手蘇文儒搶分，但戰神卻又有黃聰翰站出來，單節三分球5投5中，豪取15分，不過海神靠著多點開花，在上半場打完追到剩下4分差。

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▲臺北台新戰神黃聰翰。（圖／TPBL提供）

▲臺北台新戰神黃聰翰。（圖／TPBL提供）

易籃後，施晉堯再度發威，6投3中、單節2顆三分球再繳出8分，吳彥侖也從板等挺身而出4投3中砍下8分，然而戰神恩多此節也找到手感，單節進帳12分，丁聖儒8分又送出5助攻穿針引線，黃聰翰也繼續在外線開火，在第三節打完雙方仍有3分差距。

關鍵決勝節雙方呈現拉鋸，吳彥侖開節不久上籃得手，幫助海神首度逆轉超前，但恩多、丁聖儒內外開火回應，又討回領先，雙方接下來互有領先，不過關鍵時刻恩多挺身而出，一人連得10分，率領球隊打出10比2攻勢，也把比分拉開，最後丁聖儒先在外線得手鎖定勝基，最後兩罰也穩穩命中，直接殺死比賽，終場戰神就以11分差擊敗海神。

▲臺北台新戰神丁聖儒。（圖／TPBL提供）

▲臺北台新戰神丁聖儒。（圖／TPBL提供）

戰神此役進攻火力集中在恩多、黃聰翰和丁聖儒身上，恩多19投15中，轟下37分23籃板2助攻，黃聰翰轟下24分，單場轟進8顆三分球，追平聯盟紀錄，丁聖儒也有20分進帳，單場還送出破聯盟紀錄的16次助攻。

▲臺北台新戰神擊敗高雄全家海神。（圖／TPBL提供）

▲臺北台新戰神擊敗高雄全家海神。（圖／TPBL提供）

至於海神此役又受到傷兵衝擊，魏莨哲左肩扭傷，艾德左下背挫傷、薦髂關節韌帶扭傷，吳曉謹則是先前練球右腳踝扭傷，都高掛免戰牌，呂威霆更在次節切入時被撞到大腿退場，代理總教練朱永弘表示艾德前役就被醫生禁止出賽，他昨天帶傷拚戰，杭特則是在上週客場出賽肋骨撞傷，球隊也四處尋覓並客製能保護肋骨的防撞衣讓他穿著，唯昨日賽後他仍出現不適，今日選擇不出賽。

朱永弘也無奈表示，「希望球員健康完賽，在保護自己的同時，仍能維持球場的感覺跟鬥志，在場上盡情發揮。」克力斯攻下15分、17籃板，吳彥倫跟蘇文儒皆獲16分，廖偉皓也有12分進帳。

轟下本季新高25分的施晉堯指出，傷兵多、能替補的球員少，上場盡量發揮所長，展現平時的努力，我也很清楚自己的角色，可以分擔處理球跟得分。」施晉堯同時也鼓勵年輕球員，要對自己更有自信，上場不要畏懼，以百分之百的態度去拼，嘗試展現自己最好的一面。

關鍵字： TPBL戰神海神施晉堯籃球

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