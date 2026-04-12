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快訊／見證愛徒「野獸」引退賽　閻家驊：台灣再無下一個林志傑

▲▼林志傑引退賽Day 2，閻家驊到場觀賽 。（圖／記者李毓康攝）

▲林志傑引退賽，昔日台啤主帥閻家驊到場觀賽。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

當代台灣籃球精神領袖「野獸」林志傑，12日在台北小巨蛋進行最終引退賽，今日台灣籃壇眾多要角也都紛紛到場見證歷史性一刻。昔日林志傑效力台啤時期的鐵血主帥閻家驊，今晚也親自到場見證愛徒引退之戰。閻家驊表示，「當年真的沒想到，林志傑會獲得這麼大的成就，一切都歸功於他自身的努力，我也認為未來的台灣籃球，不太可能再出現下一個林志傑！」

一連兩天在小巨蛋舉行的林志傑引退賽，今日再度吸引爆滿球迷入場觀戰，由於此戰賽後也將舉行林志傑引退儀式，因此包括台籃「黃金世代」眾多好手，包括田壘、曾文鼎以及呂政儒、洪志善等人，都到場觀戰。

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另外，當年林志傑在台啤時期，一手拉拔他成長為台籃頂尖戰將的「閻總」閻家驊，今日也特別現身，見證林志傑引退榮耀之役。

閻家驊表示，「當年真的沒想到，林志傑居然能在台灣籃球史上，獲得如此巨大的成功，當時只覺得，他如果能在中國CBA聯賽站穩腳步，就已經很不錯，但就是因為他自身對於籃球的渴望，以及想要提升自己的決心，才讓他走到今天的地位。」

閻家驊也說，「未來林志傑退休後，希望他能好好回歸家庭生活，也可以多點傳承，但台灣要找到下一個林志傑真的很難，不太可能再出現下一個林志傑了。」

連兩天小巨蛋湧入爆滿球迷爭睹野獸風采，閻家驊笑說，「這樣的場面，絕對就是對於林志傑最大的肯定，也可以說是絕無僅有的榮耀時刻。」

▲▼ 林志傑引退賽Day 2。（圖／記者李毓康攝）

▲林志傑引退賽最終日，小巨蛋依舊吸引爆滿球迷入場觀戰。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 林志傑閻家驊引退野獸富邦勇士台籃PLG

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