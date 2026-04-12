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曾家輝連兩戰投滿5局　不再刻意配速、先把每局品質投出來

▲曾家輝、陳晨威、曾豪駒。（圖／樂天桃猿提供）

▲曾家輝。（圖／樂天桃猿提供）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿本土投手曾家輝近期連兩戰都投滿5局，逐漸站穩一軍輪值，談到現階段對自己的期待，他12日受訪表示，自己在二軍時就一直以投到5、6局為目標，升上一軍後也希望延續同樣方向，不要讓局數太短。

曾家輝近兩場先發都完成5局任務，對於這樣的內容是否已成為現階段的重要指標，他坦言，這本來就是自己一直設定的方向。

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至於如何朝這個目標前進，他表示並沒有特別增加太多額外訓練，而是把重點放在每一局都維持相近狀態，不讓投球內容在比賽中段出現太大落差。

對於教練團目前強調投球品質、而非為了拉長局數刻意配速的觀念，曾家輝也表示自己已逐漸習慣這樣的模式。

他透露，其實從去年開始，自己就慢慢接受這種思維，原因也很直接，過去若刻意配速，效果未必比較好，反而可能讓打者更容易掌握。

曾家輝直言，「我是不是可以在這7、80顆內，就把可以用的力全部都用在這7、80顆上面。」他認為，若因為配速而讓球威下降，反而容易被敲出不必要的安打，甚至增加用球數，結果未必比較理想。

除了投球策略的調整，曾家輝今年也重新把出手點拉高，連帶讓球路型態出現變化，他表示，自己原本的速球一直都有往右跑的特性，只是前陣子比較像伸卡球，會有較多下沉；在出手點拉高之後，球路改以更多橫向位移為主，雖然少了往下沉的感覺，但整體品質反而更好。

他進一步解釋，自己握球時食指施力較多，因此即使是四縫線速球，也常會投出接近二縫線的尾勁與位移效果，不過站在投手丘上時，曾家輝坦言自己未必能明確感受到球究竟跑了多少，往往是透過影片回看，才發現實際位移比想像中還更明顯。

除了技術層面，曾家輝也提到自己今年另一個明顯改變，是心態變得更簡單；他表示過去若投出一兩顆壞球，容易讓自己下一球變得過於小心，現在則更傾向大膽進攻好球帶，不會一直想著把球塞到太邊角的位置。

關鍵字： 樂天桃猿、棒球、中華職棒、曾家輝

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