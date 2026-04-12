麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

記者蔡厚瑄／台北報導

邁入第54屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，今日於台北體育館圓滿落幕。本屆賽事參賽人數突破紀錄，共吸引全球26個國家、5884位選手參賽，總場次高達4300場。今日賽會迎來最高潮，奧運雙金組合「麟洋配」再度合體，現任運動部部長李洋與老搭檔王齊麟在表演賽中對決青年好手，兩人雖然許久沒搭配，但最終仍成功擊敗兩位年輕好手，李洋也笑著感謝兩位學弟的「不殺之恩」。

▲運動部部長李洋清晨盃重新攜手昔日搭檔王齊麟。（圖／記者蔡厚瑄攝）

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今日表演賽中，運動部部長李洋與王齊麟再次攜手，對抗2026年第一次全國青年暨青少年羽球錦標賽U19男雙冠軍林聖茗／黃子源，儘管李洋已高掛球鞋逾1年，且上任後打球次數僅約4次，但兩人默契依舊，在歷經開賽2比6落後，最終以31比19贏得勝利。

▲李洋、王齊麟與U19青年盃冠軍交手，奧運拳擊金牌林郁婷擔任擲幣嘉賓。（圖／記者蔡厚瑄攝）

李洋賽後汗流浹背，笑稱自己是「完全燃燒手臂」，熱身揮拍時甚至覺得旋轉肌有些沒力，他賽後笑說：「到後面其實是他們3個在互打啦！感謝兩位學弟沒有起殺心。」李洋強調，即便身分轉變，能與齊麟在場上無礙溝通仍讓他感到無比高興，並對學弟展現的潛力給予高度評價。

王齊麟受訪時笑著大玩廣告梗直呼「熟悉的麥香最對味！」他表示，即便許久未搭配，那種熟悉的節奏感一上場就全回來了，針對世界羽聯（BWF）考慮將賽制從21分改為15分，王齊麟更當場向李洋喊話：「建議部長考慮一下要不要復出！」

對於能與偶像同場競技，兩位小將林聖茗與黃子源展現了既興奮又敬畏的心情，林聖茗坦言，自從得知要對陣奧運金牌前輩後，幾天下來「晚上都睡不太著」，還笑說深怕發揮不佳影響觀眾觀賽體驗。

黃子源則感嘆，國中時期是在電視機前目睹麟洋配在東京奧運奪金，從未想過有朝一日能與「奧運金牌真人」交手，感覺非常不可思議，他分析前輩無論在技術還是經驗上都具備絕對壓制力，兩人在場上雖一度不知所措，但仍抱持全力以赴、認真過招的態度，希望能從學長手中多磨練「多拍」來回。

▲運動部部長李洋清晨盃重新攜手昔日搭檔王齊麟。（圖／記者蔡厚瑄攝）

本屆清晨盃場邊星光熠熠，除了麟洋配之外，田徑彭名揚、桌球鄭怡靜、拳擊林郁婷以及混雙冠軍葉宏蔚皆到場力挺，林郁婷更擔任表演賽擲幣嘉賓。

▲田徑好手彭明揚、桌球好手鄭怡靜、拳擊好手林郁婷以及李洋、王齊麟。（圖／記者蔡厚瑄攝）

最令人驚喜的是，在李洋部長帶動下，運動部多位次長、處長及司長皆「親自報隊」參加。李洋表示：「這次最高興的是我們部裡的級主管都願意參與，即使沒有經驗也願意踏出第一步，這就是推動全民運動最重要的一件事。」