配球議題成近期焦點　平野惠一：現代棒球愈來愈多由投手主導

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／桃園報導

中信兄弟昨日投捕配球意外引發外界討論，尤其高宇杰更成為焦點之一；對此總教練平野惠一12日賽前回應時，先是低調表示「不予置評」，但隨後也進一步說明，現代棒球確實愈來愈多由投手主導配球，不過投捕本質上仍是互相合作、共同完成比賽。

面對外界討論投手是否主導配球、捕手是否因此被放大檢視，平野坦言這類問題並不好回答，「因為問這個問題，不管怎麼回答都不對啊，這聽起來只是球迷在討論。」

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不過在進一步說明時，平野仍清楚表達自己的看法；他指出投手與捕手本來就是互相合作，現代棒球也確實愈來愈常出現由投手主導配球的情況。

平野也強調，球隊在配球上從來不是單一個人的決定，而是建立在完整資訊基礎之上；兄弟有情蒐資料，也有投捕教練、捕手與投手共同參與判斷，大家會根據數據、打者反應以及場上狀況，一球一球去做決策。

他也特別替高宇杰補充說明，直言自己知道高宇杰其實有很多時候配得很好，只是外界往往只看到結果；「也有很多時候是小高一直配、一直叫投手丟這個，可是投手搖頭，結果被打安打，也是有很多這樣的狀況。」

平野表示，當然也會有配球被對手預測到的時候，但他手上其實掌握很多內部資訊與判斷依據，不會只用單一結果去評價一名捕手。

平野最後也坦言，如果球隊一路順順的贏球，外界可能也不會一直追問這個問題；不過他認為，有討論未必是壞事，至少代表大家都在關注比賽內容。

至於今天讓高宇杰休息、改由陳統恩先發，平野表示目前相關安排主要交由投捕教練決定，「我們現在都是交給投捕教練，尊重教練意見，然後責任我來扛。」他也指出，投捕教練是平時觀察捕手最久、最深入的人，因此會尊重專業分工。