「終於突破了！」林安可旅日首轟即再見彈：最重要是球隊贏球

記者王真魚／綜合報導

效力西武獅的台灣強打林安可今（12日）在延長10局轟出再見全壘打，擊出旅日生涯首轟，幫助球隊以2比1擊敗羅德。賽後站上英雄舞台，他多次強調，「最重要是球隊贏球」，並直言這一轟讓自己「終於突破」。

林安可此役前3打席未能敲安，還吞下2次三振，直到延長賽才迎來關鍵一擊。他透露當時打擊設定，「上去就是想說，設定比較高的位置能攻擊，因為比較容易長打。」至於擊球當下的感覺，他直呼，「我覺得會是長打，但我沒想到會是全壘打。」

在日職第13場出賽、第50打席擊出首轟，還是首支再見全壘打，林安可表示，「我覺得很開心的是球隊最後有贏球，自己也突破終於有全壘打這樣子。」

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對於這發具有紀念意義的一擊，林安可並未特別強調個人成就，仍將焦點放在團隊，「最重要還是球隊贏球，剛好這支全壘打幫助球隊贏球，這樣子我就滿開心的。」

林安可也強調，最重要的事情就是紮實的擊球，「我相信長打或者是全壘打很快就會出來。」

最後他也以日文向球迷表達感謝，「謝謝大家一直以來的應援，之後也請多多指教。」

▲林安可 。（圖／截自西武X）