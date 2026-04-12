曾豪駒談本土投手養成「別為投5局降速」　均速、轉速一掉就換

▲曾豪駒。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿總教練曾豪駒12日賽前談到本土投手養成方向時，明確點出球隊現階段的核心觀念，就是不希望投手為了吃長局數刻意配速、降速，而是要先把每一球的品質投出來，再循序漸進拉長局數。

曾豪駒表示，現在球隊對本土投手的要求很一致，就是上場後先全力對決打者，「我們會說你們下去就是全力去投球，等到你們沒力的時候，就會換掉。」換言之，就算投手內容不差，但若體能已經下滑，教練團還是會果斷換投。

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他進一步指出，球隊在觀察投手狀況時，不只看失分與否，也會參考投球過程中的均速與轉速；只要品質明顯往下掉，就代表壓制力可能同步下滑，這也是是否續投的重要依據。

曾豪駒坦言，過去不少本土投手為了撐到5、6局，會在先發時刻意降速，但這樣一來，反而容易讓打者更容易掌握球路，「他們降速之後，對手在掌握他們的球就會比較高。」因此球隊現在希望投手先維持「質」，再慢慢把「量」拉長。

他也直言，若是為了投到5局而刻意節省體力，即使表面上吃到局數，壓制力也未必能維持，「希望說在有限的一個球數下，就是先把你的均速都維持好，那你這樣慢慢的才能延續好的一個局數。」

曾豪駒透露，這樣的想法也與日前向NPB火腿農場請益投手養成時得到的觀念相近；除了身體素質的強化外，更重要的是投手站上場時，每一次出手能不能維持百分之百的品質，這也將成為桃猿今年培養本土投手的重要方向。

至於這套做法是否會更考驗牛棚深度，曾豪駒坦言「的確」，但他也認為，若球隊想讓更多本土投手站出來，這本來就是必經過程，「希望說他們就是朝著這方向去發展。」