大谷翔平目前4轟全來自略慢球　低於90英里成關鍵

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇巨星大谷翔平本季前4支全壘打出現一項特殊現象，全部來自球速低於90英里（約144.8公里）的投球，儘管樣本數仍有限，但這樣的擊球分布在大聯盟中相當罕見，也引發外界對其打擊趨勢的關注。

根據《Statcast》數據，大谷本季4轟分別來自84.4英里變速球、88.8英里卡特球、87.0英里伸卡球，以及86.5英里滑球，雖然球種各異，但共同點皆為球速未達90英里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

放眼國聯，目前至少敲出4轟的打者中，僅有大谷前4轟全部來自90英里以下球速。 對比上季表現，大谷2025年55轟中，面對95英里以上速球敲出14轟、90至95英里區間有20轟、低於90英里則為21轟，分布相對平均。

甚至上季最多也僅出現過連續3轟來自90英里以下球速的情況，顯示本季開局的分布具有一定特殊性。不過，2024年賽季他曾出現連續8轟來自低於90英里球速的情況。

整體而言，大谷開季14場累積4轟的進度與過去兩季相近（2024年為3轟、2025年為4轟），顯示長打產量仍維持穩定，隨著賽季推進，外界普遍預期大谷遲早會開始將90英里以上甚至95英里的速球送出全壘打牆外，並進一步進入長打量產階段。

值得一提的是，上季大谷面對95英里以上速球敲出14轟，僅次於舒瓦伯（Kyle Schwarber）的15轟，高於羅利（Cal Raleigh）的12轟、賈吉（Aaron Judge）10轟，顯示其對高速球同樣具備頂尖破壞力。