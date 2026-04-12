林安可延長賽10局敲再見全壘打！旅日首轟出爐　西武2比1勝羅德

▲林安可 。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者王真魚／綜合報導

效力西武獅的台灣外野手林安可今（12日）在延長10局敲出再見全壘打，擊出旅日生涯首轟，幫助球隊以2比1氣走羅德，成為致勝英雄。

此役雙方前段陷入投手戰，西武打線受制於羅德先發廣池康志郎壓制，前7局僅敲出1支安打，始終無法突破。先發投手平良海馬則穩定壓制對手，雖頻頻被攻上壘包，仍成功守住失分，主投7局無失分。

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比賽關鍵出現在9局，西武終結者新人岩城颯空遭遇危機，被西川史礁敲出適時安打失掉1分，羅德先馳得點。不過西武隨即在9局下反攻，源田壯亮於2出局二壘時敲出中外野安打，將比數扳平。

延長10局下，林安可在1出局無人上壘情況下登場，鎖定內角偏高直球，一棒轟向右外野看台，擊出再見全壘打，也是他旅日首轟，為球隊帶回勝利。

林安可此役擔任第5棒指定打擊，前3打席吞下2次三振，另有1次外野飛球出局，始終未能擊出安打。直到延長10局下，他在1出局無人上壘情況下上場，將內角偏高直球轟向右外野看台，一棒結束比賽，賽後也登上英雄舞台。