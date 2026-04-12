廖苡任、張祐晨奪企排MVP　確定下季男排將有新球隊加入

▲企業21年甲級排球聯賽，廖苡任（左起）、張祐晨奪下本季最有價值球員。（圖／中華排協提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華民國排球協會今（12日）舉辦企業21年甲級排球聯賽頒獎典禮，並同步表揚有功單位。排協指出，本季整體票房較上季成長約一成，顯示賽事關注度持續升溫。個人獎項方面，男子組由雲林美津濃隊長張祐晨、女子組則是臺北鯨華女排隊長廖苡任，分別拿下本季最有價值球員（MVP）。

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▲廖苡任是本季企排女子組MVP。（圖／中華排協提供）

男子組個人獎項以張祐晨表現最為亮眼，除獲選MVP，也一併抱回得分王與最佳邊線攻擊手殊榮，後者另一名得主為臺北國北獅隊長李元。女子組方面，廖苡任在奪下MVP之餘，也獲選最佳舉球員。值得一提的是，就讀高中的許甄軒成為企排史上最年輕得分后，同時拿下最佳邊線攻擊手，另一名得主則為高雄台電的蔡幼群。

戰績部分，張祐晨本季先後帶領雲林美津濃與臺灣師大男排奪冠，例行賽排名第二的雲林美津濃，更在總冠軍賽擊敗例行賽第一的屏東台電封王。

▲張祐晨奪下本季企業男排最有價值球員，也一併抱回得分王與最佳邊線攻擊手殊榮。（圖／中華排協提供）

張祐晨賽後感謝隊友一路相挺，直言「比賽結束了，但這份驕傲會記一輩子」，也強調團隊不被看好卻成功登頂，「我們真的做到了」。

女子組冠軍由臺北鯨華女排拿下，廖苡任以舉球員身分扮演關鍵角色，同時在大專排球聯賽以教練團成員身分收下另一座冠軍。總教練鄧衍敏肯定她旅日返台後的領導能力，認為獲選MVP實至名歸。典禮在台北凱達大飯店舉行，排協理事長龔建榮與秘書長黃國光也感謝球迷支持，並透露企排22年男排確定將有新球隊加入。

▲企業21年甲級排球聯賽頒獎典禮圓滿落幕。（圖／中華排協提供）