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旅日高球女將捷報　吳佳晏JLPGA富士軟片女子公開賽奪冠

▲吳佳晏奪下靜岡新聞SBS女子高球賽冠軍，旅日生涯首度封后。（圖／取自JLPGA官網）

▲台灣女子高爾夫好手吳佳晏，在JLPGA富士軟片女子公開賽奪冠。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

旅日高球女將吳佳晏，12日在JLPGA富士軟片女子公開賽最後一輪賽事傳出捷報，她在此輪賽事表現出色，繳出70桿佳績，以總桿數206桿奪得個人生涯第2座日巡正賽冠軍，也拿下1800萬日幣的冠軍獎金。

昔日曾在女子台巡賽被封為「最強新人」，吳佳晏在2023年開始展開旅日生涯，去年11月則拿下旅日生涯首座日巡正賽冠軍殊榮，在JLPGA大王製紙女子公開賽成功封后登頂。

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本季吳佳晏起步面臨亂流，在日巡前5場出賽僅有兩戰順利晉級，在上周舉辦的山葉女子公開賽則是狀態慢慢回穩，拿下並列第9名。

此次在總獎金高達1億日幣的富士軟片女子公開賽，吳佳晏狀態逐漸回穩，前兩個回合都繳出68桿獨居領先地位，至於另外兩名台將盧曉晴、蔡佩穎則是在前兩輪打完後遭到淘汰。

吳佳晏今日在最後一輪賽事中，前9洞打完僅抓下一鳥，還苦吞2個柏忌，排名一度掉到並列第2位，但她在第11、12洞連續成功抓鳥找回狀態，再度回到領先地位，隨後在關鍵第16與17洞再度成功抓鳥，雖然第18洞吞下柏忌，但最終仍成功奪冠。

吳佳晏也成為富士軟片女子公開賽史上，繼2017年的盧曉晴後，首位在此賽事奪冠封后的台灣女將，並贏得1800萬日幣，折合台幣近359萬的冠軍獎金。

關鍵字： 吳佳晏高球高爾夫JLPGA

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