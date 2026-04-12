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高宇杰又揹鍋？勝騎士PitchCom 配球引熱議 前職棒捕手打臉網友

▲勝騎士。（圖／中信兄弟提供）

▲勝騎士。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟昨（11日）對戰樂天桃猿，雖然最終吞下敗仗，但洋投勝騎士展現出驚人的宰制力；他主動接管PitchCom主導配球的畫面，也在Threads與PTT等社群平台掀起討論。

針對球迷質疑捕手高宇杰「配球失分後才被接管」的說法，前味全龍捕手魏全今（12日）也現身留言，透過比賽畫面解析背後真相。

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勝騎士昨日展現王牌級身手，主投8局僅用93球，展現極高的投球效率，整場比賽被敲出4支安打，送出6次三振及1次保送，僅在第一局失掉1分；但也因為打線支援不足，讓他即便繳出優質先發黃衫軍仍苦吞敗戰。

然而比起場上的比分，更讓球迷熱烈討論的是「誰在按PitchCom」；由於勝騎士在比賽中被捕捉到在大腿上操作的畫面，社群上出現不少揣測。

有網友指出，第一局失分時疑似是由捕手高宇杰配球，後續勝騎士才改由自己配球，並一路封鎖對方打線到第8局。

針對網路上的論戰，曾效力於味全龍、富邦悍將的捕手魏全今日在討論區留言，他表示：「反正只要是失分捕手都要扛，但影片應該很明顯第一局開始就是投手配了。」

魏全留言也附上比賽片段佐證，強調勝騎士從開賽初期就已經有自主配球的動作，並非是因為捕手配球失分才改由投手接手，引起熱議。

關鍵字： 中信兄弟、樂天桃猿、勝騎士、高宇杰、魏全

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