萬名女力閃耀台北！陳美彤後半段反超摘金　林昱堂、廖晏均暖心掛牌

▲台新女子路跑 。（圖／主辦單位提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑今（12）日集結近萬名女性跑者鳴槍起跑。在臺北市政府體育局游竹萍局長、中華民國路跑協會郭國雄理事長、台新銀行產業金融處陳柏如處長、adidas台灣香港總經理吳子倫及大漢集團游上林總經理等多位嘉賓的鳴槍聲中，女孩們勇敢衝向自我極限。

2026 TS WOMEN RUN作為榮獲國際馬拉松暨路跑協會（AIMS）與世界田徑總會（WA）雙重認證的專業賽事。超過萬名跑者無懼挑戰、齊聚一堂，共同詮釋「女力崛起」的最美身影。半程馬拉松組程彥綾一馬當先，在前半段取得領先位置，緊跟在後的陳美彤在進入河濱賽道後逆轉超前，最終以1小時23分37秒的成績封后摘金，程彥綾則以些微差距拿下第二名。

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▲台新女子路跑 。（圖／主辦單位提供）

年初在渣打臺北公益馬拉松刷新個人半馬PB的陳美彤近況不錯，即使面對今天的微高溫仍保持穩健的配速水平，才能在後半段程彥綾降速時完成反超。接下來兩人都不約而同要前往美國參加波士頓馬拉松，今天以賽代訓分別跑出好成績，也互相預祝下禮拜要一起「美美的跑進終點」！

今年加倍的「千金小姐」獎金制度，針對半程馬拉松與10公里組總成績前100名跑者，祭出分別為2000元與1000元的激勵獎金。在優渥獎金的號召下，10公里組前三名上演激烈廝殺，林倩嵐（40分41秒）、白芷瑞（40分48秒）、馬惠文（40分50秒）相距不到10秒先後衝線，催生出更高的競技水準，成功帶動女孩們在專業認證賽道上，以實力贏得「千金」榮耀。

▲台新女子路跑 。（圖／主辦單位提供）

在21公里挑戰的盡頭，賽事夥伴adidas特別邀請國內跳遠紀錄保持人林昱堂與甫達標亞運百米資格的短跑女將廖晏均親臨終點線，為每一位完賽者掛上象徵榮耀的獎牌。透過運動員間的能量傳遞，這份完賽證明將化為最溫暖的祝福，見證妳勇敢跨越舒適圈、成就巔峰的榮耀時刻。

在10公里組的終點線，大會特別邀請到金曲歌后鄭宜農溫柔現身，為完成挑戰的女神們帶來最誠摯的祝賀。她不僅親自為跑者掛上完賽獎牌，更在賽後舞台，用她那充滿渲染力的的嗓音化作最暖應援，伴隨著清晨灑落的晨曦，為這場女力盛會注入一股溫暖而堅定金黃色的力量。



由台新新光金控率領台新銀行、新光人壽及台新證券共同贊助連續九年號召旗下子公司，全力挹注資源支持全台唯一的女性專屬路跑賽事。身為推廣女性運動風氣的長期推手，我們不僅見證了近萬名跑者勇敢挑戰自我、突破極限的足跡，更參與了無數動人的成長瞬間。今年，台新新光金控董事長夫人彭雪芬亦特別邀請台北101董座賈永婕參與 3K 組領跑，以溫暖力量帶領女孩們在清晨的陽光中自信起跑，傳遞認真美好永續的品牌精神。

▲台新女子路跑 。（圖／主辦單位提供）

為進一步將台灣女力推向國際，2026 TS WOMEN RUN台新新光女子路跑正式與日本Runnet主辦的「東京渋谷表參道女子路跑」締結為姐妹賽事，並與全球最大規模的「名古屋女子馬拉松」聯手，提供限量的免費參賽名額。台新新光金控期盼透過國際對接，支持更多女性在運動中培養健康自信，閃耀國際賽場。

AR（ADIDAS RUNNERS）不僅是串聯全球跑者的數位社群，更是女性挑戰自我的最強後盾。2026 TS WOMEN RUN AR訓練營全面進化，打破傳統單一跑步的教學框架，首度導入肌力訓練與跑者瑜珈課程。透過多元的交叉訓練，不僅精準提升跑者的核心穩定度與身體機能，更協助女神們以最穩健的狀態與高效能表現，在賽道上勇敢跨越舒適圈，挑戰個人巔峰。

▲台新女子路跑 。（圖／主辦單位提供）

除了專業訓練的加持，國際化的社群交流更是亮點之一。AR TAIPEI與AR HONG KONG近年在不同賽事中，已建立深厚的交流情誼。繼去年賽事成功邀請15位香港AR成員擔任配速員後，今年繼續輸出16位配速夥伴跨海來台。adidas期盼透過專業配速團隊的穩定節奏，全程暖心領航，引領女孩們在專業認證賽道上，共同奔向終點的榮耀。