鄧愷威平手僵局登板！保送後連飆2K　最快球速破155公里

▲鄧愷威。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

效力休士頓太空人的台灣投手鄧愷威，今（美國時間）對戰西雅圖水手在關鍵時刻登板中繼，於6局下球隊戰成平手之際上場，成功穩住戰局，不過僅投0.2局無失分即被換下場。

鄧愷威6局下7：7平手局面登板。他先保送阿羅薩雷納（Randy Arozarena），但隨即回穩，連續三振雷利（Luke Raley）與楊恩（Cole Young），在僅投0.2局的情況下抓下2個關鍵出局數。教練團隨後換投，由金恩（Bryan King）接手，最終讓代打瑞夫斯奈德（Rob Refsnyder）擊出三壘滾地球出局，成功化解危機。

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鄧愷威此役用球精簡有效，合計投出12顆好球、8顆壞球，未被敲安，送出2次三振、1次保送，沒有失分，在平手局面完成任務，最快球速96.4 英里（約155.1 公里）。

此役水手在1局下先發制人，捕手羅利（Cal Raleigh）轟出右外野2分砲，幫助球隊取得2比0領先。不過太空人很快在2局上反攻，特拉梅爾（Taylor Trammell）掃出左外野清壘二壘打，一棒灌進3分逆轉戰局。

太空人攻勢延續，3局上由重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）追加陽春砲，隨後史密斯（Cam Smith）再補上適時安打帶有2分打點，將比分擴大至6比2。4局上帕瑞德斯（Isaac Paredes）補上安打再添1分，太空人一度取得7比2領先。

不過水手並未放棄，5局下展開反攻。克勞佛（J.P. Crawford）敲出帶有2分打點安打，加上對方守備失誤擴大攻勢，隨後勞利再擊出高飛犧牲打追回1分。緊接著，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）轟出2分砲，一棒將比分扳成7比7平手。