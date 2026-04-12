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女僕應援太犯規！金佳垠初體驗直呼害羞、廉世彬被粉絲讚超適合

▲樂天女孩、應援團在「萌え萌え猿夢女僕」主題日穿上女僕裝。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天女孩、應援團在「萌え萌え猿夢女僕」主題日穿上女僕裝。（圖／樂天桃猿提供，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

樂天桃猿本週末迎來「萌え萌え猿夢女僕」主題日，將女僕Cosplay文化搬進球場，不只樂天女孩全員換上女僕裝，就連吉祥物與應援團也全面加入「萌系應援」行列。首次挑戰女僕造型的三位韓援更是吸睛焦點，「小可愛」金佳垠害羞笑說：「這輩子第一次穿這種衣服，有點害羞…哈哈。」廉世彬也表示：「之前沒有穿過這種衣服，為了讓自己看起來更可愛，真的很努力了一下。」

不只樂天女孩們全力應戰，這次連應援團長們也難得「放飛自我」。團長Aby與GGG雙雙換上女僕裝登場，畫面衝擊又可愛，成為現場另一大亮點。廉世彬、高佳彬更親自操刀造型，廉世彬笑說：「GGG的髮夾和腮紅是我幫他用的，沒想到意外地很適合，而且他自己也很滿意，整個過程非常有趣！」同時也分享幫Aby打造妝容的過程，「Aby 的妝和造型也是我一起幫忙的，比想像中還漂亮。」高佳彬則表示，「不只是啦啦隊，連應援團長、吉祥物、工作人員還有粉絲都穿上女僕裝，整體感覺很新鮮。」

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▲樂天女孩、應援團在「萌え萌え猿夢女僕」主題日穿上女僕裝。（圖／樂天桃猿提供）

此外，樂天女孩Kira也分享對女僕裝的喜愛，透露自己從小就喜歡看漫畫與日劇，覺得女僕裝十分可愛，「曾經有想去女僕咖啡廳打工過，不過至今沒有這個機會，希望有機會可以去女僕咖啡廳打工一天了解她們的日常。」她也笑談今天週六發生的趣事，穿著女僕裝的她，剛好遇到休息室地上有一灘水，便自然地蹲下來擦拭，沒想到被其他女孩笑說「真的變女僕了」。

▲樂天女孩、應援團在「萌え萌え猿夢女僕」主題日穿上女僕裝。（圖／樂天桃猿提供）

然而，隨著天氣逐漸炎熱，戶外球場的蚊蟲變多，有粉絲捕捉到高佳彬與金佳垠面對蚊蟲時的不同反應。金佳垠依舊穩定發揮，淡定完成每一段應援舞蹈，而高佳彬認真跳舞之餘，只有偶爾揮動手中的扇子。高佳彬說：「只擔心蟲子會跑進嘴巴或眼睛，所以沒辦法很放鬆地張開嘴巴。每次有拍手的動作時，好像都會順便想把蟲子趕走，哈哈。」金佳垠則分享，「與其說是害怕，其實比較偏向討厭，但工作的時候會盡量忽略、不去在意（笑）。」

▲樂天女孩、應援團在「萌え萌え猿夢女僕」主題日穿上女僕裝。（圖／樂天桃猿提供）

「萌え萌え猿夢女僕」主題日4月12日為活動第二日，廉世彬開心表示：「聽到大家說女僕裝很適合我，覺得很有成就感，也是很新鮮的體驗。希望大家可以進場來，看看穿著女僕裝的世彬。」同時也不忘大讚穿女裝的「媛氣」，世彬興奮分享：「今天的猴子真的太可愛了！雖然平常的樣子也很有魅力，但今天的造型應該會讓人難以忘記！」

▲樂天女孩、應援團在「萌え萌え猿夢女僕」主題日穿上女僕裝。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 中華職棒樂天桃猿樂天女孩金佳垠廉世彬

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