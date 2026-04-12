大谷翔平開路轟第4號！道奇6：3逆轉遊騎兵奪2連勝

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇今迎戰遊騎兵，雖然首局遭到尼莫陽春砲（Brandon Nimmo）先馳得點，但道奇隨即由大谷翔平與T.赫南德茲（Teoscar Hernández）連番開轟反擊，最終以6比3逆轉勝出。

遊騎兵開局就展現火力，1局上由尼莫掃出中外野開轟先馳得點。不過道奇在1局下立刻回應，大谷翔平擊出右外野陽春砲，本季第4轟追平比分，也是本季主場首轟，迅速追平比數，同時將連續上壘場次推進至45場。 隨後T.赫南德茲再轟出左中外野3分砲，一棒將比數拉開至4比1。

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道奇3局下持續施壓，赫南德茲雖擊出雙殺打，但仍帶回1分，幫助球隊擴大至5比1領先。遊騎兵在6局上反攻，尼莫單場第2轟出爐，這次是一發2分砲，將比分追近至3比5。

不過道奇在8局下由帕赫斯（Andy Pages）敲出左外野安打再添1分保險分，終場就以3分差收下勝利。 道奇打線方面，T.赫南德茲4打數2安打、貢獻3打點；大谷翔平則是4打數2安打、包含1轟，另吞2次三振。捕手史密斯（Will Smith）兩度上壘並跑回2分，也為攻勢串聯關鍵。

投手方面，道奇先發投手席漢（Sheehan）主投6局，被敲4安包含2轟，失3分，另送出6次三振，拿下勝投。

9局上關門階段，道奇未派出終結者迪亞茲（Edwin Díaz），改由崔南（Blake Treinen）登板，雖一度出現保送與守備失誤形成一、二壘危機，但隨後三振麥卡臣（Andrew McCutchen）穩住局面；接著由左投維西亞（Alex Vesia）接手，三振代打詹森（Danny Jansen），順利關門成功。