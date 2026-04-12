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快訊／野獸引退「吸睛也吸金」　林志傑周邊商品推估將賣破千萬台幣

▲野獸引退，林志傑周邊商品推估銷售將破千萬台幣。（圖／取自IG）

▲野獸引退，林志傑周邊商品推估銷售將破千萬台幣。（圖／取自undefeated_tw IG）

記者杜奕君／台北報導

台籃傳奇「野獸」林志傑引退周在12日將邁入最終高潮，林志傑將於今晚台北小巨蛋對戰洋基工程後，正式舉行引退儀式，象徵本季結束後正式告別職籃舞台。林志傑引退首日票房、周邊商品開出超紅盤，台北富邦勇士球團公布，票房2000萬，周邊商品500萬，若再加上代言品牌Nike、知名潮牌UNDEFEATED為他推出的相關紀念服飾，推估商機將賣破台幣千萬元。

一句「球給志傑」縱橫台灣籃壇20餘年，林志傑領銜的台籃「黃金世代」締造無數豐功偉業，而其中代表人物「野獸」林志傑，將於本季結束後正式高掛球鞋退役。勇士球團選在本周前進台北小巨蛋，為這位傳奇球星舉行盛大引退賽及引退儀式，球團推出近40樣周邊商品，果然引爆全台球迷熱潮，票房、買氣都開出超亮眼紅盤。

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▲野獸引退，林志傑周邊商品推估銷售將破千萬台幣。（圖／取自IG）

▲Nike推出的「All the Best. All the Beast.」系列紀念服飾近期熱銷。（圖／取自Nike Taipei IG）

根據球團公布資訊，昨日引退賽首戰，小巨蛋吸引滿場13500人入場，票房收入達2000萬台幣，周邊商品更是賣破500萬台幣。

至於林志傑所屬代言品牌Nike，推出一款名為「All the Best. All the Beast.」系列紀念服飾，在上周提前舉行的球迷見面會，該服飾大尺寸款式瞬間被球迷掃光售罄，展現野獸高人氣魅力。

▲野獸引退，林志傑周邊商品推估銷售將破千萬台幣。（圖／取自IG）

▲Nike推出林志傑形象廣告。（圖／取自Nike Taipei IG）

另外，知名潮流品牌UNDEFEATED也特別為致敬傳奇野獸的不敗精神，推出「BEAST」與「LEGACY」兩件T恤，以及一款聯名帽款，象徵林志傑的傳承精神延續。

據了解，該潮流品牌9日正式限量發售後，隨即賣出超過95%的備貨數量，包括球團、相關代言品牌商品，推估林志傑此次周邊買氣商機有望突破千萬台幣，再次寫下台灣職籃史上不敗神話。

▲野獸引退，林志傑周邊商品推估銷售將破千萬台幣。（圖／取自IG）

▲潮流品牌UNDEFEATED致敬野獸不敗精神，推出系列紀念服飾、帽款。（圖／取自undefeated_tw IG）

關鍵字： 林志傑周邊商品NikeUNDEFEATEDAll the Beast台籃勇士

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