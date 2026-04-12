「野獸」林志傑最終謝幕戰靴曝光　Kobe、馬年特製款雙細節有巧思

▲林志傑引退賽，腳上戰靴也成為球迷熱議討論焦點。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

台籃43歲傳奇精神領袖「野獸」林志傑在今晚（12日）將迎接籃球生涯最終引退儀式，昨日引退周首戰，台北小巨蛋湧入爆滿13500位球迷入場觀戰，林志傑也在首節瘋狂爆量砍下16分，全場轟得21分領軍奪勝。值得一提的是，林志傑引退戰穿上由Nike為他量身打造，Kobe 8 EXT Protro 「Year of the Horse」以布萊恩（Kobe Bryant）加上馬年以及林志傑個人背號作為特製巧思，野獸的足上戰靴也成為球迷討論焦點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Nike為林志傑量身打造的引退賽戰靴，引發球迷熱議討論。（圖／Nike提供）

林志傑引退周「THE BEAST-12 FOR 12」正式登場，昨日在面對聯盟龍頭桃園璞園領航猿之戰，野獸先發火力全開，在爆滿13500位球迷面前，開局就連拿11分，首節進帳16分的瘋狂表現，讓林志傑「招牌怒吼」重現，全場球迷更是情緒沸騰。

最終在林志傑轟下本季個人新高21分的強勢表現下，勇士以114比95本季首度擊敗領航猿。

▲林志傑專屬背號，也在此次Kobe VIII 馬年限定鞋款特別印上。（圖／Nike提供）

值得一提的是，林志傑此戰足上戰靴也成為球迷熱議焦點，其代言品牌Nike特別量身打造，Kobe VIII 馬年限定為基底的特製球鞋。

Kobe系列一直都是志傑喜歡的實戰鞋款，本次野獸特製款選用Kobe VIII 馬年限定，黑金配色與仿動物毛髮材質呼應「野獸」主題，並於鞋身細節融入其生涯使用的兩個球衣背號12及27與專屬野獸之眼標誌。

▲林志傑專屬「野獸之眼」標誌，也在此鞋款使用。（圖／Nike提供）

今日林志傑引退賽最終戰，除了眾所矚目的引退儀式外，林志傑預料仍將穿著此款絕無僅有，只屬於他個人限定的專屬野獸鞋款上場，為個人傳奇籃球序曲，劃下象徵性休止符。

▲林志傑引退周首戰，爆砍21分率隊在爆滿小巨蛋奪勝。（圖／記者李毓康攝）