接到大谷本季主場首轟球　19歲少年暖心：這顆要送給弟弟

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平於台灣時間12日主場迎戰德州遊騎兵，擔任「第1棒、指定打擊」先發出賽，在1局下首打席敲出本季第4號全壘打，不僅是本季首次首打席開轟，也將個人連續上壘場次推進至45場，持續刷新日本球員紀錄，而他的這記主場首轟，也讓場邊出現了溫馨話語。

此役道奇開局一度落後，1局上先發投手席漢（Emmet Sheehan）遭尼莫（Brandon Nimmo）擊出首局首打席全壘打，不過大谷在下個半局隨即回敬一發，面對右投萊特（Jack Leiter）鎖定一顆內角滑球，將球掃向右外野看台，迅速為球隊扳平比分。

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這支全壘打擊球初速達168.2公里，仰角36度，飛行距離約119公尺，這也是他大聯盟生涯第25支首打席全壘打，展現其作為開路先鋒的強大破壞力。

場外同樣出現溫馨一幕，接到這顆全壘打球的19歲球迷維拉羅伯斯（Joaquin Villalobos）受訪時笑著表示，「因為我7歲的弟弟是大谷的超級粉絲，所以這顆球打算送給弟弟。」