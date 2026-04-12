龍恩單場雙安打擊率破3成　鄭宗哲、李灝宇同日熄火

▲芝加哥小熊隊台裔球員龍恩（Jonathon Long）。（圖／翻攝自龍恩IG）

記者王真魚／綜合報導

效力小熊3A的台灣混血打者「龍仔」龍恩（Jonathon Long），今天對上皇家3A維持火燙手感，單場敲出2支安打，打擊率突破3成；至於紅襪3A的鄭宗哲，在前一戰締造隊史首次完全打擊後，此役未能延續火力，4打數沒有安打。

回顧前一日雙重賽，「龍仔」首戰曾擊出初速破100英里的長打，將連續安打場次推進至6場，不過第2戰熄火，連續安打紀錄中斷。此役續戰皇家3A，他排在第2棒並首度鎮守左外野，一開賽就擊出一支右外野安打，擊球初速達101.5英里。

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儘管接下來兩打席未再敲安，但第7局下把握得點圈機會，在無人出局、三壘有人的情況下，擊出中外野二壘安打，擊球初速101.2英里、飛行距離達403英呎，順利帶回1分打點。全場4打數2安打，整體打擊三圍提升至.321/.387/.464，OPS為0.851。

鄭宗哲方面，前役才完成完全打擊壯舉，今天則降溫，4次打擊都未能敲安，另吞1次三振，賽後打擊率降至.324，OPS為1.200。

守護者3A的台灣混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）此戰未出賽，無緣與鄭宗哲同場較勁。

老虎3A的李灝宇則在對戰雙城3A之役擔任先發三壘手、排第4棒，3打數沒有安打，吞下1次三振並選到1次保送，另有一次盜壘失敗，賽後打擊率0.167、OPS為0.378。