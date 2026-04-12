大谷翔平首打席炸裂第4轟！睽違4戰開砲、45場連續上壘再創紀錄

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平手感持續升溫！他在對戰遊騎兵一役擔任開路先鋒，首局首打席就開轟，敲出本季第4發全壘打，也是睽違4場比賽再度開砲，讓道奇球場瞬間沸騰。

大谷此役首打席果斷出擊，一棒掃出右外野深遠飛球，完成生涯第26支首打席全壘打。這也是他自去年9月對金鶯之戰後，再度以首打席開轟，同時將連續上壘場次推進至45場，持續刷新日本球員紀錄。

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回顧開季初期，大谷一度陷入長打低潮，前6場比賽未敲全壘打，甚至沒有任何長打與打點。不過自對國民之戰開轟後逐步找回節奏，接連在系列賽與藍鳥交手時再添兩轟，長打火力快速回溫。

截至此戰前，大谷本季出賽13場，繳出2成65打擊率、3轟、8打點，整體攻擊指數（OPS）0.875。近7場更是敲出10支安打，打擊率達3成23，並貢獻3發全壘打與8分打點，狀態明顯回升。

值得一提的是，這一轟是大谷本季在道奇球場的首發全壘打，終於打破開季在主場長打沉寂的局面。

大谷面對遊騎兵一向有不錯表現，生涯對戰全壘打數來到22支，與運動家並列生涯最多。