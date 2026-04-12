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成大男團逆轉摘金　北市大學成軟網最大贏家

▲成功大學以2比1擊敗淡江大學，收下一般男生組團體賽金牌，圓滿去年銀恨的遺憾。（圖／全大運辦公室提供）

▲成功大學逆轉摘下115年全大運軟網一般組男子團體金牌。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

115年全國大專校院運動會軟式網球最後一日賽事，成功大學以2比1擊敗淡江大學，收下一般男生組團體賽金牌，圓滿去年銀恨的遺憾。此外，成功大學也包下一般女團、女雙金牌以及混雙銅牌，帶著三金一銅快樂回家。

成功大學一日雙戰，先是在四強賽以直落二擊敗去年的金牌逢甲大學，決賽遇上淡江大學，第一點由鄭丞恩／何永順以4比5不敵曾彥綸／楊承峻，在對手先下一城的情況下，成大連追兩局，第二點康絜／林柏安以5比2擊敗簡宏洲／黃鐙毅，第三點派出洪上祐／王彥嘉對陣王念主／周俊瑋，以5比3拿下，成大終場以2比1摘金。

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教練陳祥典透露，成大軟網隊在112年全大運前，曾面臨解散危機，但領隊馬上鈞不忍看到學生們失去表現的舞台，再加上要建立如此悠久的歷史並不容易，因此透過體育課觀察適合的學生，積極招募選手，讓隊伍得以延續。

▲成功大學軟網隊女雙搭檔拿下一般組女雙冠軍。（圖／全大運辦公室提供）

▲成功大學軟網隊女雙搭檔拿下一般組女雙冠軍。（圖／全大運辦公室提供）

本屆有這麼好的成績，馬上鈞也十分欣慰，收穫冠軍固然開心，但他認為，選手們從中學習到跟隊友互動、凝聚力更為重要，「他們不會只想到自己，在未來工作也能更好的融入團隊。」

賽後，即將畢業的選手們也拿出學士服，與教練、隊友們留下美好回憶，今年碩二的康絜也是其中一員，他表示，為了備戰今年的賽事，他們特別和學校協調場地進行特訓，為了還配合比賽時間，除了原本晚上的練習外，還在白天加練，提早適應白天比賽的情況，最終如願收下金牌，為學生生涯寫一個美好的結尾。

本屆全大運軟式網球賽事圓滿結束，北市大學囊括三金兩銀兩銅為最大贏家，在杭州亞運國手徐巧楹、黃詩媛的坐鎮下，他們在公開組女雙、混雙金包銀，公開男團同樣收下金牌，女單、男雙則進帳銅牌。

▲成功大學以2比1擊敗淡江大學，收下一般男生組團體賽金牌，圓滿去年銀恨的遺憾。（圖／全大運辦公室提供）

▲成功大學以2比1擊敗淡江大學，收下一般男生組團體賽金牌，圓滿去年銀恨的遺憾。（圖／全大運辦公室提供）

關鍵字： 軟式網球成功大學全大運團體賽冠軍

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