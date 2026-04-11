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首戰軟網就封王　李禾丰為中央大學摘下全大運首金

▲115年全大運第一面金牌獎落地主中央大學，李禾丰在軟網一般組個人賽摘下首金。（圖／全大運辦公室提供）

▲115年全大運第一面金牌獎落地主中央大學，李禾丰在軟網一般組個人賽摘下首金。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

地主選手李禾丰在115年全國大專校院軟式網球一般男子組個人決賽，以4比1擊敗健行科大林璋輝奪金，為中央大學摘下本屆全大運首面金牌。他與隊友陳達緯再收一般組男雙銅牌。首度參加全大運軟網賽事就奪金，他也期許在硬式網球繼續為校爭光。

李禾丰從小接觸軟網，國中時因傷而離開球場，直到考上中央大學後，才重拾球拍開始學習硬式網球，大一、大二期間也曾代表學校參加全大運硬網項目，去年在一般組個人雙打項目取得第五名成績。今年因為有會打軟網的隊友加入，再加上又是地主隊，在時間許可的情況下，他決定挑戰軟網賽事。

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▲李禾丰在軟網一般組個人賽摘下首金。（圖／全大運辦公室提供）

▲李禾丰在軟網一般組個人賽摘下首金。（圖／全大運辦公室提供）

平時在教練張哲千的指導下練習硬網，為了備戰軟網，李禾丰除了利用假日自主訓練，清明連假還特別回到新竹縣竹仁國小找啟蒙教練陳陽信「抱佛腳」，他坦言，兩項的技術差滿多的，這次比賽更多是靠意志力跟肌肉記憶。賽前也給自己訂下奪牌的小目標，最終能完成他也十分開心。

中央大學為了迎接本次全大運，特別整修網球場，更新LED照明設備，並將地面層重新上漆，讓比賽場地更升級，李禾丰作為地主十分有感，平時隊伍也是在這個場地練習，每週固定練三天、每次練三小時，但因為熱愛運動，常常會自己加練，運動對他而言就是最好調節壓力的方法。

四月底李禾丰還有硬式網球團體賽事，他也非常期待，相較個人賽，他更喜歡團體賽，大家一起並肩作戰的氛圍，也希望能延續好表現，再為學校添獎牌。

關鍵字： 全大運軟式網球李禾丰中央大學奪金

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