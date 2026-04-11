萬士益冷氣盃開打爆冷　新竹縣擊敗衛冕軍臺中市

▲新竹縣投手徐佑。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽11日開打首日即爆冷門，新竹縣以6比3擊敗衛冕軍臺中市，搶下開門紅，也讓對手落入A組敗部，將與桃園市爭取晉級機會。

新竹縣教練吳雨謙坦言，「我們自己也滿意外的。」他指出球員面對中山國中難免緊張，因此賽前特別提醒以平常心應戰，「今天守備表現不錯，是關鍵之一。」

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代表新竹縣的關西國中自2局下先馳得點後一路領先，5局下再靠後段棒次串聯攻勢攻下4分奠定勝基，全場僅敲5安打就擊敗去年奪冠、並代表臺灣拿下LLB世界冠軍的臺中市中山國中，寫下隊史對戰首勝。

先發投手徐佑主投6局被敲6安打，僅在3局上失1分且為非責失，成功壓制對手打線。由於用球數達91球、接近單日上限95球，最後一局交由溫富龍關門。臺中市7局上雖靠觸身球、三壘安打與高飛犧牲打追回2分，但溫富龍仍守住勝果拿下救援成功。

吳雨謙表示，徐佑具備膽識，因此安排他擔任開幕戰先發，「他不是球速型投手，但能有效搶好球數，直球搭配曲球、滑球都有發揮，今天給他95分。」徐佑也表示，此役面對強敵打者纏鬥能力強，但整體投球內容讓他信心提升。

身高197公分的溫富龍具備「二樓」出手點與約130公里球速，被視為王牌潛力，不過他對此戰投球仍不滿意，反而對打擊表現較有信心，此役為全隊唯一雙安打者。他透露未來希望朝「二刀流」發展，以投打兼備為目標。

另一場比賽同樣精彩，雲林縣與澎湖縣激戰至延長賽才分出勝負。雲林縣在8局下靠崔喬丹擊出再見內野安打，以3比2逆轉勝出。

雲林縣5局下攻下2分追平比數後，雙方一路僵持至正規7局結束。進入突破僵局制後，澎湖縣8局上無功而返，8局下雲林縣在犧牲觸擊後獲得連續兩次故意保送形成滿壘，崔喬丹擊出關鍵內野安打，送回致勝分。

崔喬丹表示，「這是我生涯第一支再見安打，本來想把球打到外野。」他目前就讀東和國中，去年從臺中市中山國中轉學返鄉尋求出賽機會，此役繳出雙安表現。

除了打擊建功，崔喬丹也在6局上接替登板，後援2.1局未被敲安，包含延長賽在內製造7上7下，完全封鎖對手，成為攻守俱佳的關鍵人物。

雲林縣教練巫尚泉表示，首戰雖然贏球，但仍有進步空間，「打擊還需要加強，投手壞球偏多導致用球數過高，後續還要再修正。」