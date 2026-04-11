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德魯關鍵兩罰逆轉雲豹　攻城獅收主場6連勝、慕獅女孩到齊商品吸140萬

攻城獅力克雲豹豪取主場6連勝。（圖／新竹攻城獅提供）

▲攻城獅力克雲豹豪取主場6連勝。（圖／新竹攻城獅提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新竹御嵿攻城獅今日於主場迎來「MUSE純愛俱樂部」主題週第二日，對戰聯盟排名第一的桃園台啤永豐雲豹。本場頂尖對決不僅攸關近期連勝氣勢，更是雙方本季系列賽的關鍵一役。在6,012位獅紫軍的助威下，攻城獅全隊將士用命，儘管團隊命中率不甚理想，仍靠著堅強團隊防守取得優勢。終場攻城獅以79比76擊敗桃園台啤永豐雲豹，收下近期四連勝，同時也是主場六連勝。攻城獅明下午五點持續在主場迎戰聯盟第二的福爾摩沙夢想家。

今日雙方命中率皆不理想，且戰況十分膠著激戰至最後一刻。終場前19秒，攻城獅德魯切入禁區吸引犯規後兩罰俱中，幫助攻城獅反超比分，接著雲豹在終場前最後一擊發生失誤，由高國豪上籃得分終結比賽。談到球隊在末節長達九分鐘未能有投籃得分，賽後威森總教練表示：「今天我們在首末兩節貧攻，但是全隊在整場比賽都拚盡全力防守，並成功執行防守策略，才能讓聯盟第一的球隊僅拿下76分，這是我們能取勝的關鍵。」

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高國豪攻下12分7籃板6助攻2抄截。（圖／新竹攻城獅提供）

▲高國豪攻下12分7籃板6助攻2抄截。（圖／新竹攻城獅提供）

蔡宸綱今日拿下12分7籃板2抄截2阻攻，防守端則需看防對手洋將克羅馬與米勒。蔡宸綱說：「克羅馬是非常全能的進攻好手，我們針對他做了很多防守設定，我和隊友們都有確實地執行策略，希望未來還能再限縮他的得分。」

本次「MUSE純愛俱樂部」主題週的最大亮點，莫過於本季唯一一次17位慕獅女孩全員到齊。慕獅女孩們為了此次主題週做足準備，賽前由岱縈與應援小隊長伊恩帶來極具渲染力的表演揭開序幕，緊接著Queena與彭彭展現高難度的競技啦啦隊演出，彭彭更帶來令人驚豔的扯鈴絕技，多元才藝讓現場驚呼連連。

中場表演同樣精采絕倫，分為兩組帶來不同風格的視覺饗宴：小映、侯芳、Joy、ㄧ七、張愛組成性感神秘舞團，以精湛舞技震懾全場；子筑、詩雅、郭郭、安琪則巧妙結合 K-pop 的《Spicy》與熱血日本動漫曲風，展現甜美與張力兼具的多元面貌。Muse Girls用盡心思的演出，為今日的風城主場注入滿滿的愛與能量。

▲17位慕獅女孩全員到齊！MINI MG帶來K-pop多元演出炸裂風城。（圖／新竹攻城獅提供）

▲17位慕獅女孩全員到齊！MINI MG帶來K-pop多元演出炸裂風城。（圖／新竹攻城獅提供）

在本季戰績提升與慕獅女孩魅力的雙重加持下，官方商品部今日買氣徹底引爆，單日商品總銷售額正式突破一百四十萬大關，創下攻城獅隊史單日商品銷售額的最高紀錄。熱銷榜首不負眾望由Muse Girls女孩卡奪下，現場首賣引發排隊長龍。此外，「MUSE純愛俱樂部」系列商品同樣深受喜愛，包含主題應援毛巾、女孩個人滑鼠墊、直式大應援巾、主題球衣及驚喜不斷的扭蛋。明日攻城獅將持續提供豐富活動，歡迎獅紫軍繼續進場守護主場。

關鍵字： 攻城獅桃園雲豹慕獅女孩主題週商品熱賣

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