艾德1.4秒絕殺未果！海神反撲功虧一簣、國王驚險帶走勝利

▲新北國王1分之差險勝高雄海神。（圖／新北國王提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新北國王今（11）日客場挑戰高雄全家海神，這也是兩軍本季最後一次例行賽交手，新北國王憑藉開賽建立的雙位數領先優勢，以及末節關鍵時刻的強悍防守，最終在驚濤駭浪中以112比111帶走勝利，海神雖然在末節發動瘋狂反撲追至1分差，可惜最後1.4秒絕殺未果，遺憾未能在主場留下勝利。

比賽首節開局，國王洋將杰倫狀態極佳，單節飆進3記三分球、狂砍13分，帶領團隊打出一波進攻高潮，首節結束以34比32領先。次節海神在外線雖有所回應，但國王靠著更優異的進攻效率持續擴大優勢，半場結束取得64比51的多達13分領先。

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易籃後，海神趁著國王出現短暫失誤亂流，由余純安領銜回敬一波14比3的攻勢，一度將分差追至僅剩2分。所幸國王球員迅速回穩，仍以7分領先進入末節。

末節決戰，海神展現強韌鬥志，儘管主力余純安在倒數7分鐘因傷退場，但杭特（Terrence Jones/Hunter）攜手胡瓏貿、蘇文儒、艾德在最後3分鐘展開反撲。讀秒階段艾德兩罰俱中，將比分追成111比112僅1分之差。最後1.4秒，海神掌握最後一擊機會，可惜艾德出手未果，國王終場就以1分之差險勝。

▲高雄海神艾德。（圖／高雄全家海神提供）

國王總教練洪志善賽後表示：「海神打了一場很棒的比賽，我們在第三節出來失去了專注度，所以造成拉鋸，也很慶幸地贏下比賽。」

海神代理總教練朱永弘則肯定全隊表現，海神此役全隊飆進17記三分球，命中率近4成6。攻下全場最高26分的艾德難掩失落，他表示：「大家都很想留下勝利，比較可惜的是最後一球沒能投進，但球員都拼盡全力。」

此外，海神小將廖偉皓表現亮眼，全場4次出手包含2記三分球，以百分之百命中率貢獻10分。廖偉皓表示，自己正藉著比賽汲取經驗：「上場就把握機會，場下也趁空檔向學長請教，感謝學長總是分享經驗。」