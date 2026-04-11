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林志傑引退賽首戰飆21分盧峻翔讚「瘋狂」　43歲野獸笑揭體能調配

▲林志傑。（圖／記者李毓康攝）

▲林志傑。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑的引退賽「THE BEAST-12 FOR 12」首戰11日在台北小巨蛋正式揭幕。在滿場13500名球迷見證下，林志傑開賽便上演瘋狂飆分秀，個人包辦球隊前11分，終場繳出本季新高21分，率領勇士以114比95大勝龍頭桃園璞園領航猿，不僅奪下引退系列賽首勝，更終結對戰7連敗。賽後林志傑對於自己的開場表現感到開心，並幽默分享43歲體能怎麼分配。

林志傑今日先發出陣隨即點燃全場，首節5分鐘內狂飆4記三分球，以百分之百的命中率一人包辦球隊開局的前11分，首節便攻下16分，領航猿球星盧峻翔賽後直言：「首先就是恭喜傑哥在第一節的時候有很瘋狂的表現，製造我們大麻煩。在他退役的第一場有好的表現，然後拿下勝利。」

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▲林志傑引退賽，多年隊友蔡文誠接替上場。（圖／記者李毓康攝）

▲林志傑引退賽，多年隊友蔡文誠接替上場。（圖／記者李毓康攝）

對於開賽手感火燙，林志傑在記者會上表示：「贏球當然都很開心。今天的表現就如許總所說的，希望球員都能展現自己的企圖心。就是該你的機會，做最習慣的動作、最習慣的出手，然後很合理地出手。今天剛開始都有把握住，也是蠻開心的。」

林志傑在上半場獨拿18分，但後兩節僅有3分進帳，最終以21分作收。被媒體問到後續得分效率下降是否與體能消耗有關，他笑著坦言：「這個年紀不就是這樣嗎？這也是我知道自己在場上，當體能是最好的情況下去做進攻；體能比較差的話，可能就是去做一些幫助球隊的事情。」

▲林志傑。（圖／記者李毓康攝）

▲林志傑。（圖／記者李毓康攝）

即便引退賽氛圍濃厚，林志傑仍強調自己以平常心面對，將重心放在勝負上，他表示：「雖然心裡難免會複雜，可是到了比賽的時候，畢竟也打了這麼多年，在球場上就比較專注。對我們來講這兩場很重要，團隊的勝利對我來講是最重要的。」

領航猿總教練卡米諾斯賽後對於落敗表示遺憾，指出勇士隊在開場展現的能量完全壓制了球隊，「我們先恭喜勇士，這場對手開局能量都比我們好。我們本來就知道這對他們是一場非常有情緒的比賽，但是我們自己的積極度就沒有跟上，讓我們一開始就落後太多。」

卡總也分析上半場球隊一對一防守與籃板控制表現不佳，盧峻翔也反省團隊專注度有所降低，認為需要在接下來的比賽找回積極的態度。

關鍵字： PLG林志傑引退賽台北富邦勇士籃球

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