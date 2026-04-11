運動雲

>

引退賽首戰「跨」出衝突！林志傑賽後談跟阿提諾大場面說是比賽一部分

▲林志傑和阿提諾因為跨越動作爆發激烈口角衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲林志傑和阿提諾因為跨越動作爆發激烈口角衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑的引退賽「THE BEAST-12 FOR 12」11日在台北小巨蛋點燃戰火，43歲的林志傑展現「不老傳奇」本色，開賽一人包辦球隊前11分，全場繳出本季新高21分，率領勇士以114比95擊敗聯賽龍頭桃園璞園領航猿，然而比賽中一度因為「意外之跨」與猿隊阿提諾爆發口角，賽後出席記者會，林志傑顯得相當淡然，直言這就是「比賽的一部分」。

林志傑引退賽首戰，比賽進行到第三節剩1分21秒時，場上爆發推擠插曲，林志傑在籃下卡位爭搶籃板時被李家慷撞到而「坐飛機」重摔落地，領航猿中鋒阿提諾隨後又不慎跨過林志傑身體，此舉遂引發林志傑不滿，起身後他馬上起身理論，雙方爆發大場面推擠，裁判最終判定阿提諾技術犯規，而咆哮抗議的許晉哲教練也領到一次技術犯規，兩者相互抵銷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林志傑引退賽，因阿提諾的跨越動作與林志傑爆發激烈口角衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲林志傑和阿提諾因為跨越動作爆發激烈口角衝突。（圖／記者李毓康攝）

賽後談到這次衝突，林志傑語氣平靜地表示：「球賽就是這樣，大家都是為了自己的球隊去爭取。我覺得這就是比賽會發生的事情，是球隊團結的一種表現，其實還好，沒什麼樣。」

那一摔也讓現場球迷驚呼連連，擔心林志傑在引退賽受傷。林志傑坦言當時心裡確實有驚了一下，「當下感覺『不會吧？』好險這次摔倒沒有用手去撐，是用屁股去接，所以現在屁股有點不舒服，等一下要好好放鬆。」

▲林志傑。（圖／記者李毓康攝）

▲林志傑。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： PLG林志傑引退賽台北小巨蛋富邦勇士籃球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台灣之光！鄭宗哲締造完全打擊紀錄 紅襪3A史上首見

快訊／台灣之光！鄭宗哲締造完全打擊紀錄 紅襪3A史上首見

野獸引退賽爆「大場面」！遭阿提諾意外「跨過」林志傑暴怒

野獸引退賽爆「大場面」！遭阿提諾意外「跨過」林志傑暴怒

王彥程連3場優質先發！韓媒讚「台灣王子」　但牛棚崩盤勝投飛了

王彥程連3場優質先發！韓媒讚「台灣王子」　但牛棚崩盤勝投飛了

一朗銅像揭幕竟斷棒！自嘲化解尷尬　水手玩哏推同款公仔

一朗銅像揭幕竟斷棒！自嘲化解尷尬　水手玩哏推同款公仔

成晉外野接殺疑雲！轉播沒畫面球迷吵翻天　關鍵兄弟沒挑戰

成晉外野接殺疑雲！轉播沒畫面球迷吵翻天　關鍵兄弟沒挑戰

馬傑森靦腆回應林襄遭虧「嘴角失控」　首轟捐10萬暖舉曝光

馬傑森靦腆回應林襄遭虧「嘴角失控」　首轟捐10萬暖舉曝光

傷勢比預期嚴重！吉力吉撈.鞏冠左膝韌帶撕裂 將缺陣長達2個月

傷勢比預期嚴重！吉力吉撈.鞏冠左膝韌帶撕裂 將缺陣長達2個月

道奇賽前驚人一幕！球場外排隊排到爆　美媒：8小時前就這樣

道奇賽前驚人一幕！球場外排隊排到爆　美媒：8小時前就這樣

陳晨威戲劇性再見安打！中信兄弟改寫隊史最速8敗慘紀錄

陳晨威戲劇性再見安打！中信兄弟改寫隊史最速8敗慘紀錄

鄭宗哲「偷點」完全打擊主播喊不可思議　親曝策略：有機會就試試

鄭宗哲「偷點」完全打擊主播喊不可思議　親曝策略：有機會就試試

【被「叭」就生氣了】騎士移車誤按喇叭...被譙急道歉：我不是故意的

熱門新聞

快訊／台灣之光！鄭宗哲締造完全打擊紀錄 紅襪3A史上首見

野獸引退賽爆「大場面」！遭阿提諾意外「跨過」林志傑暴怒

王彥程連3場優質先發！韓媒讚「台灣王子」　但牛棚崩盤勝投飛了

一朗銅像揭幕竟斷棒！自嘲化解尷尬　水手玩哏推同款公仔

成晉外野接殺疑雲！轉播沒畫面球迷吵翻天　關鍵兄弟沒挑戰

馬傑森靦腆回應林襄遭虧「嘴角失控」　首轟捐10萬暖舉曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲完全打擊紅襪3A史上第一人！

2野獸引退「大場面」！林志傑對阿提諾暴怒

3王彥程連3場優質先發！韓媒讚「台灣王子」　但牛棚崩盤勝投飛了

4一朗銅像揭幕竟斷棒棒！水手奇招解圍

5成晉外野接殺疑雲！轉播畫面曝爭議

最新新聞

1林志傑引退首戰21分　賽後揭體能調配

2引退賽跨出衝突！林志傑談大場面這麼說

3林安可3支0　陽柏翔一軍首打席吞K

4桃猿打線找回節奏　曾豪駒：贏球就是最好的

5又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

【砲哥的新寵兒】布萊恩跳魔性三振舞爆紅！性感咬唇超搶鏡

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

統一奪冠有人開心，但有人也.....

【拒否秋田犬】狗狗捨不得離開幼稚園 僵在原地不願下車

【獅子也會暈碳嗎】吃完肉肉超chill翻肚　把腳饋在牆上慢慢滑

【信眾齊聚】白沙屯媽「放頭旗」儀式　粉紅超跑3天後將起駕

【被「叭」就生氣了】騎士移車誤按喇叭...被譙急道歉：我不是故意的

范瑋琪「浪姐7」舞台被批翻車　清唱〈是非題〉粉緩頰：上台太緊張
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366