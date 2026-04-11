引退賽首戰「跨」出衝突！林志傑賽後談跟阿提諾大場面說是比賽一部分

▲林志傑和阿提諾因為跨越動作爆發激烈口角衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑的引退賽「THE BEAST-12 FOR 12」11日在台北小巨蛋點燃戰火，43歲的林志傑展現「不老傳奇」本色，開賽一人包辦球隊前11分，全場繳出本季新高21分，率領勇士以114比95擊敗聯賽龍頭桃園璞園領航猿，然而比賽中一度因為「意外之跨」與猿隊阿提諾爆發口角，賽後出席記者會，林志傑顯得相當淡然，直言這就是「比賽的一部分」。

林志傑引退賽首戰，比賽進行到第三節剩1分21秒時，場上爆發推擠插曲，林志傑在籃下卡位爭搶籃板時被李家慷撞到而「坐飛機」重摔落地，領航猿中鋒阿提諾隨後又不慎跨過林志傑身體，此舉遂引發林志傑不滿，起身後他馬上起身理論，雙方爆發大場面推擠，裁判最終判定阿提諾技術犯規，而咆哮抗議的許晉哲教練也領到一次技術犯規，兩者相互抵銷。

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▲林志傑和阿提諾因為跨越動作爆發激烈口角衝突。（圖／記者李毓康攝）

賽後談到這次衝突，林志傑語氣平靜地表示：「球賽就是這樣，大家都是為了自己的球隊去爭取。我覺得這就是比賽會發生的事情，是球隊團結的一種表現，其實還好，沒什麼樣。」

那一摔也讓現場球迷驚呼連連，擔心林志傑在引退賽受傷。林志傑坦言當時心裡確實有驚了一下，「當下感覺『不會吧？』好險這次摔倒沒有用手去撐，是用屁股去接，所以現在屁股有點不舒服，等一下要好好放鬆。」

▲林志傑。（圖／記者李毓康攝）