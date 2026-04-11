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陳晨威攻守串聯！桃猿打線找回節奏　曾豪駒：贏球就是最好的

▲曾家輝、陳晨威、曾豪駒。（圖／樂天桃猿提供）

▲曾豪駒。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

桃猿一度在第一棒遇到低潮，連續26打數無安打，不過10日已經打破，林子偉敲長打後得分，11日又在首局靠著林子偉先敲長打，再由陳晨威高飛犧牲打先馳得點，並拉出4連勝。對於是否找到打線陣型，總教練曾豪駒表示，「贏球就是最好的。」

曾豪駒進一步指出，球隊近期在攻擊端逐漸找回節奏，「應該是說節奏抓到了，當選手掌握到自己的節奏之後，整體串聯就會越來越順利。」他也強調，不論球員排在第幾棒，都必須清楚自己的角色定位，「每一局的第一棒都很重要，但後面棒次會隨著比賽變動，重點是上壘、串聯，讓整體攻勢更流暢。」

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至於是否已經找到最佳打線配置，曾豪駒認為，目前算是相對穩定，「算是最好的嗎？現階段能贏球就是最好的，不需要再做太大的變動。」

談到陳晨威本季改打第三棒的角色，曾豪駒表示，他已經成長為成熟的打者，「經過這幾年的歷練，他已經知道在不同狀況下怎麼調整，不只是打擊，連守備也能帶動球隊士氣。」他也認為，陳晨威在場上逐漸扮演起串聯全隊的關鍵角色，「不只是攻擊端，在溝通與氣氛上也成為重要的連結。」

陳晨威則坦言，第三棒與過去第一棒的角色確實有所不同，「打中心棒次時壘上比較容易有跑者，和以前當第一棒時常常是無人上壘的情況不一樣。」他指出，投手在壘上有人與無人時的配球策略差異很大，「這部分需要慢慢去適應，也持續在比賽中摸索與調整。」

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