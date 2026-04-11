林安可3支0靠保送上壘　陽柏翔一軍首打席吞K

▲林安可。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

日職西武獅台灣外野手林安可今（10日）對戰千葉羅德海洋重返先發，排在第5棒擔任指定打擊，全場3打數未敲安，另選到1次保送並跑回1分，近期陷入小低潮，已累積連7打數無安打。不過西武打線火力發揮，最終仍以7比2擊敗羅德。

此役羅德由右投田中晴也掛帥先發，西武開局就展現攻勢，首局靠渡部聖彌安打先馳得點。林安可在1出局一、二壘時擊出二壘滾地球，靠野手選擇上壘延續攻勢，隨後洋砲卡納里歐（Alexander Canario）在滿壘情況下一棒掃出清壘二壘打，帶回3分，林安可也順利跑回分數，西武單局灌進4分奠定領先基礎。

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林安可第2打席在3局上2出局後選到保送上壘；5局下面對田中晴也150公里速球，擊出投手前滾地球出局；7局對上第二任投手八木彬，則擊出左外野飛球遭接殺。全場3打數無安打，近3場出賽、連2場先發都未能敲出安打。

本季開季前8戰場場敲安的林安可，手感自9日中斷，昨天代打未建功，加上此役表現，近期7打數無安打，目前打擊率下滑至2成20。

羅德由右投田中晴也先發，主投6局用95球，面對28名打者被敲8安，送出3次三振、3次四壞，失掉5分全為自責分，吞下敗投。接替登板的八木彬後援2局僅被敲1安，飆出1次三振，沒有失分。

西武則由武內夏暉掛帥先發，投7局用93球，被擊出4支安打，送出2次三振、2次保送，僅失1分，收下本季勝投。後援方面，糸川亮太投1局挨1轟失1分，不過終結者岩城颯空最後1局僅用9球完成關門，未被敲安、無失分，拿下救援成功。

另外，樂天金鷲台灣內野手陽柏翔昨升上一軍，成為本季第5位登錄日職一軍的台灣球員。原訂昨晚出賽因雨延賽，今日對歐力士之戰於7局下替補上場代跑，並在8局下獲得打擊機會，在球隊大幅領先情況下於2出局滿壘登場，迎來本季一軍首打席、生涯第3打席，但最終遭横山楓三振，未能建功。