又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿11日與中信兄弟激戰至9局下，靠著陳晨威敲出再見安打，以2比1氣走對手。陳晨威不僅成為致勝英雄，也拿下本季第3座MVP。

此戰雙方前8局以1比1僵持，關鍵9局下，成晉選到保送上壘，陳晨威隨後敲出深遠安打，讓跑者一舉奔回本壘，完成再見勝。談到該打席，陳晨威表示，「沒有特別設定要怎麼攻擊，本來是想打到右半邊，先幫助跑者推進到得點圈，延續給後面的中心打者。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然最終擊球方向落在中左外野，仍成功形成再見安打，陳晨威笑說，「結果是好的。」當下成晉全力衝刺回本壘，總教練曾豪駒也透露，「當下判斷是深遠安打，加上對方左外野手是左投（岳政華），傳球相對不順手，所以讓跑者積極衝本壘，這個判斷是正確的。」

本季多次在關鍵時刻挺身而出，陳晨威坦言，「開季以來狀況維持不錯，在攻擊上給自己的壓力不會太大。當狀況好的時候，就提醒自己放慢節奏，找到適合的方式去攻擊。」

面對兄弟洋投勝騎士的壓制，桃猿全場得分機會不多，陳晨威也給予肯定，「他的球速可能沒有以前那麼快，但他是很聰明的投手，會依照打者去配球，今天的調整也很好。」

桃猿近期拉出4連勝，逐漸走出開季低潮。陳晨威指出，現階段球隊攻擊尚未完全發揮，但投手群穩定壓低失分，「很多比賽都是低比分，投手幫助很大，大家在守備和攻擊上互相支援。只要我們找到攻擊節奏，再加上投手維持這樣的表現，球隊就能走在應有的節奏上，比賽也不會那麼緊繃。」